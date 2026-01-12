El Museo Arqueológico Nacional viaja a Chipre con Vitrina Cero para descubrir la arqueología de la isla de Afrodita

El museo muestra su colección de arqueología chipriota bajo el título ‘Entre Oriente y Occidente. Chipre, la isla de Afrodita’. - MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

El Museo Arqueológico Nacional (MAN), museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, ha inaugurado este lunes su nueva Vitrina Cero, 'Entre Oriente y Occidente. Chipre, la isla de Afrodita'.

En esta ocasión, este espacio expositivo, que se renueva trimestralmente, muestra una colección del museo poco conocida por el público: la de arqueología chipriota. El museo recuerda que Homero narra en su 'Odisea' que Chipre fue la isla hacia la que se dirigió Afrodita nada más nacer de la espuma del mar para que las Gracias la ungieran con el aceite de la inmortalidad divina.

La mezcla de influencias fenicias, egipcias, griegas o persas son características de la isla y, por lo tanto, de sus producciones artísticas. A través de una selección de piezas, procedentes de sus áreas de reserva y fechadas entre el 3000 y el 335 a.C., la Vitrina Cero del MAN propone descubrir algunos aspectos de la religiosidad chipriota.

Precisamente, uno de los rasgos más singulares de sus rituales religiosos son las esculturas oferentes de varones y mujeres. Por ello, algunas de las piezas clave de esta muestra temporal son la cabeza de tamaño natural o el torso egiptizante que aún conserva restos de su policromía original.

Además, se podrán observar un conjunto de cerámicas asociadas al transporte y almacenamiento de productos con fines domésticos o comerciales, y también sagrados o funerarios. Estas producciones, primero realizadas a mano y después a torno, aúnan influencias egeas y orientales con tradiciones locales y son muestra de la extraordinaria riqueza arqueológica de esta isla.

Los orígenes de la colección, procedente en su mayoría de la necrópolis y del santuario de Kition (Larnaca), están íntimamente ligados al viaje a Oriente de la Fragata Arapiles que, en el verano de 1871, recorrió el Mediterráneo para adquirir piezas arqueológicas destinadas al recién creado Museo Arqueológico Nacional. Concretamente, fueron donadas a la expedición española por Riccardo Colucci (1814-1873), cónsul italiano en esta ciudad.

La Vitrina Cero 'Entre Oriente y Occidente. Chipre, la isla de Afrodita' podrá visitarse en el MAN desde el 13 de enero y hasta el 12 de abril. La muestra temporal coincide con la Presidencia de Chipre del Consejo de la Unión Europea, que ostentará a lo largo de todo el primer semestre de 2026.