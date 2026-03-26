El Museo Meadows de Dallas presenta la primera exposición del pintor español Rubén Guerrero en Estados Unidos

El Museo Meadows presenta la primera exposición del pintor español Rubén Guerrero en Estados Unidos - MUSEO MEADOWS

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Meadows de Dallas acoge, hasta el 21 de junio, la exposición del pintor español Rubén Guerrero, dentro del programa 'MAS:Meadows/ARCO Artist Spotlight', que elige cada dos años a un artista español con trayectoria contrastada y con el objetivo de proyectar su obra en los Estados Unidos.

De este modo, el artista sevillano (Utrera, 1976) se convierte en el tercer seleccionado para que sus obras se puedan ver en el Museo Meadows, tras haber presentado en las dos ediciones anteriores a Ignasi Aballí (Barcelona, 1958) y Teresa Lanceta (Barcelona, 1951).

Este programa fue creado en 2019 por un período de seis años entre el Meadows y la Fundación ARCO. En 2025, las dos instituciones ampliaron su acuerdo de cooperación por tres ediciones más (2028, 2030 y 2032), con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), lo que hará posible que otros tres artistas tengan visibilidad en los Estados Unidos.

En el Museo Meadows, Rubén Guerrero presenta ahora cuatro obras de gran formato que, aunque no se han hecho exprofeso para la exposición, sí se han seleccionado porque en buena medida describen sus intereses más recurrentes en su trayectoria, como señalan desde la institución. Las obras abarcan un período de dos años, junto a una pieza realizada en 2016.

Esta exposición en Dallas, comisariada por Patricia Manzano, conservadora del Museo Meadows, coincide con otra titulada 'Suupergráfico', que se exhibe en el Centro José Guerrero de Granada, donde además de mantener un diálogo con José Guerrero (Granada, 1914-Barcelona 1991), con obra presente en el Meadows, lo hace con la arquitectura del edificio, disciplina que tiene mucha relevancia en la obra de Rubén Guerrero. También está participando en otra muestra colectiva en Sevilla, 'Coloramas', y ha estado presente en ARCO Madrid 2026 con su galería Luis Adelantado de Valencia.

"El Museo Meadows se complace en presentar la primera exposición de Rubén Guerrero en Estados Unidos. ¡Dallas disfrutará de una experiencia inolvidable! Guerrero, un pintor consagrado de mediana carrera, crea lienzos de gran formato que son un verdadero placer para la vista. Equilibran la modernidad con la tradición artística al expandir los límites del lienzo", ha señalado la directora del Museo Meadows, Amanda W. Dotseth.

Como ha añadido, "Guerrero es el tercer artista seleccionado en el marco de nuestra colaboración con la Fundación ARCO, pero el primer pintor en recibir esta distinción". "Agradezco profundamente a ARCO, a los comités de selección de ambos lados del Atlántico y, por primera vez, al Ministerio de Asuntos Exteriores de España (AECID) su apoyo a esta importante iniciativa para traer artistas españoles a Estados Unidos", ha enfatizado.

Mientras, la directora de ARCO, Maribel López, ha subrayado que desde la Fundación ARCO se sigue "apostando por la internacionalización del arte español" y celebran "la oportunidad de este proyecto que potencia la visibilidad de artistas españoles".

TRAYECTORIA

El entorno familiar de Guerrero favoreció su dedicación a la pintura ya que su padre y dos de sus hermanos, además de Rubén, estudiaron Bellas Artes. Rubén Guerrero trabaja desde hace más de 15 años con la galería Luis Adelantado, de Valencia, y su obra forma parte de relevantes colecciones como Related Group Collection (Miami), Sammlung Friedrichs (Bonn), Fundació Sorigué, Colección Banco Sabadell, Centro de Arte Contemporáneo Domus Artium (DA2, Salamanca), Colección DKV y Fundación 'la Caixa', entre otras.

La obra de Rubén Guerrero se mueve en la línea sutil que separa la figuración y la abstracción, en un trabajo en el que convergen disciplinas como la fotografía, la escultura y la pintura, siempre al servicio de esta última. Entre los creadores contemporáneos se siente atraído por creadores alejados de su forma de trabajar "como Richard Tuttle, Oiticica, Raoul De Keyzer, Isamu Noguchi y en España de Luis Gordillo, por su constante incorformismo".