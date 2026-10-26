El Museo del Prado desvela los puentes 'ocultos' y otras obras de ingeniería en 29 de sus obras, desde El Greco a Goya

Detalle De La Vista De Zaragoza. Juan Bautista Martínez Del Mazo - MUSEO DEL PRADO

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado ha presentado este lunes 'La ingeniería en el Prado: un puente entre el arte y la técnica', una nueva mirada sobre la colección permanente que permite descubrir las construcciones que pasan inadvertidas en algunas de sus pinturas con un nuevo itinerario por 29 obras de su colección, desde Antonio Joli a Mariano Ramón Sánchez pasando por El Greco, Goya o Rafael, y que permite identificar puentes, caminos, puertos, molinos y otras infraestructuras.

La iniciativa, presentada en colaboración con la Fundación Fhecor, invita a observar los cuadros desde una perspectiva diferente y a descubrir cómo la ingeniería civil ha formado parte de la historia de la pintura. "¿Qué quiso el artista? ¿Por qué lo puso ahí?", plantea Francisco Javier Fernández, comisario del itinerario por parte de la Fundación Fhecor, al explicar la importancia de identificar las infraestructuras que aparecen en segundo plano en las obras expuestas.

El recorrido, titulado 'La ingeniería en el Prado: un puente entre el arte y la técnica', podrá visitarse hasta el 21 de febrero de 2027 y muestra cómo estas construcciones aparecen tanto como protagonistas de las composiciones como integradas en los paisajes o en los fondos de las escenas. En ocasiones, su presencia resulta tan discreta que es necesario detenerse en los detalles para localizarlas.

El recorrido dedica uno de sus bloques a estas construcciones casi ocultas, que invitan al visitante a fijarse en elementos que habitualmente pueden pasar desapercibidos. El itinerario se organiza en tres bloques: obras en las que la ingeniería constituye el motivo principal de la pintura; otras en las que las infraestructuras sirven como escenario o contexto de la escena representada, y un último grupo en el que aparecen como pequeños detalles en los fondos. Esta clasificación permite explorar la relación entre las decisiones artísticas y la representación de las construcciones en distintas épocas.

En algunas de las obras incluidas en el recorrido, la construcción de ingeniería ocupa el centro de la imagen y se convierte en su protagonista principal. Por ejemplo, esto ocurre en 'El puente de Molins de Rey' y 'El puente de Martorell', ambas de Mariano Ramón Sánchez, en las que la representación de estas infraestructuras permite reconocer su configuración y su relación con el paisaje circundante.

Sin embargo, en otras composiciones, las obras de ingeniería se integran discretamente en el fondo. Así sucede en 'El tránsito de la Virgen', de Andrea Mantegna, o en 'La pradera de San Isidro', de Francisco de Goya. Aunque no constituyen el asunto central de la pintura, su presencia contribuye a definir el espacio, situar la escena y aportar información sobre el entorno representado.

La ingeniería también puede encontrarse en géneros en los que su aparición resulta menos evidente, como por ejemplo el de 'Luis XIV', de Rigaud, o en la copia de la 'Mona Lisa' realizada por el taller de Leonardo da Vinci, estas construcciones forman parte del paisaje y amplían la lectura de las obras.

En este sentido, Francisco Javier Fernández se refiere a algunas de las obras como una especie de "acta notarial" del aspecto que tenían determinados lugares. Es el caso de las vistas del puerto de Nápoles incluidas en el itinerario, que muestran elementos como la dársena, las fortificaciones y otras construcciones portuarias en la época en que Carlos de Borbón abandonó sus reinos de Nápoles y Sicilia para convertirse en Carlos III de España.

Por su parte, el comisario Javier León ha reivindicado la dimensión divulgativa de la propuesta y la importancia de acercar la ingeniería a la sociedad a través de las colecciones del Museo. "Acercar al ciudadano la construcción de las cosas es uno de los objetivos que recoge la muestra", ha señalado en su intervención.

El comisario ha explicado cómo las infraestructuras permiten comprender mejor el funcionamiento de las sociedades y la capacidad humana para transformar el entorno. El itinerario se completa con actividades divulgativas, entre ellas dos conferencias previstas para el 16 de diciembre, que abordarán cuestiones relacionadas con los puentes y la historia de la ingeniería.

LAS PINTURAS COMO DOCUMENTOS HISTÓRICOS

Algunas pinturas documentan construcciones, transformaciones urbanas, desastres y reconstrucciones. En la 'Vista de Zaragoza', de Juan Bautista Martínez del Mazo, la representación del puente de piedra proporciona un testimonio sobre esta infraestructura y sobre las alteraciones que experimentó a lo largo del tiempo.

Las pinturas pueden hacer visibles infraestructuras que han desaparecido. 'El Díptico con 42 vistas monumentales de ciudades españolas', de Genaro Pérez Villaamil, incluye una representación del artifico de Juanelo Turriano, una construcción de la que solo perviven testimonios parciales a través de descripciones, planos, dibujos y representaciones artísticas.