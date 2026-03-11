El Museo del Prado incorpora la audioguía en polaco y eleva a 16 los idiomas disponibles en su visita

Plano del Museo del Prado en polaco - MUSEO DEL PRADO

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Prado ha incorporado la audioguía en polaco, un nuevo recurso que refuerza su vocación de accesibilidad y su compromiso con la difusión internacional de la colección, con la que eleva a 16 los idiomas disponibles en su visita.

El lanzamiento, realizado en colaboración con el Instituto Polaco de Cultura, responde a la creciente presencia de visitantes polacos en el Museo del Prado superando la cifra de 44.500, el 1,27% de los visitantes totales, según informa la pinacoteca.

La audioguía en polaco incluye 32 piezas del recorrido de obras maestras, con aproximadamente dos horas de duración, locutadas en polaco y listas para su uso en los dispositivos de audioguía y en el gestor de contenidos del Museo. Esta audioguía ofrece a los visitantes polacos un recorrido por algunas de las obras más emblemáticas del Museo, entre ellas 'Las Meninas', 'El jardín de las delicias', 'Carlos V en Mühlberg', 'El caballero de la mano en el pecho', o 'La familia de Carlos IV'.

En 2025, la comunidad polaca residente en España ascendía a casi 120.000 personas, la mayoría en la Comunidad de Madrid. En paralelo, en 2024 visitaron España más de 2,4 millones de turistas procedentes de Polonia, una cifra que continuó creciendo en 2025, con un incremento del 22,5 % durante el tercer trimestre.