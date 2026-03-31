El Museo del Prado mantiene su apertura nocturna en Semana Santa con su primera monográfica dedicada a la fotografía

Archivo - Varias personas durante una visita al Museo del Prado de noche, a 2 de marzo de 2024, en Madrid (España). El Museo del Prado, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y Samsung, vuelve a abrir de manera gratuita el primer sábado de cada mes - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado mantiene su apertura nocturna del próximo sábado 4 de abril, Sábado Santo, cuando se podrá visitar 'El Prado multiplicado: la fotografía como memoria compartida', la primera monográfica dedicada a esta disciplina.

Además de esta muestra temporal, en la que el museo analiza esta disciplina como herramienta clave en la difusión de las colecciones de la pinacoteca, se suma el recorrido por las salas que abarcan desde la pintura románica y gótica, pasando por el Renacimiento, para finalizar en el siglo XIX.

Así, la exposición de fotografía, que se clausurará el 5 de abril, cuenta con una selección de 44 obras pero pone en valor una colección de más de 10.000 instantáneas.

La visita nocturna, organizada con la colaboración de Samsung, ofrece, además, la posibilidad de descubrir algunas de las experiencias interactivas que la compañía ha desarrollado en colaboración con la pinacoteca.