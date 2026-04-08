El Museo del Prado, nominado a mejor institución cultural del mundo por su trabajo en redes sociales

El Museo del Prado opta a los premios Webby, por su presencia en redes sociales. - MUSEO DEL PRADO

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Prado ha sido nominado a los premios Webby, galardones considerados los 'oscar' en Internet que reconocen la presencia en redes. La pinacoteca madrileña es una de las cinco instituciones seleccionadas para obtener el galardón que se entregará el día 21 de abril en Nueva York.

Para el Museo del Prado, su nominación supone "un reconocimiento que pone el acento no solo en el alcance, sino en la forma de compartir el arte y el conocimiento con una comunidad cada vez más amplia". La nominación valora una presencia diaria y constante en plataformas como Instagram y TikTok, capaz de acercar las colecciones del Museo "sin perder su rigor ni su sentido histórico".

También reconoce, según la institución, "un modo de entender la comunicación cultural abierto y comprometido con la realidad social, reflejado en iniciativas desarrolladas en municipios afectados por la Dana o en territorios como la comarca de Belchite, marcada por la despoblación". A este diálogo se han sumado voces y miradas de distintos ámbitos culturales -desde Bill Murray hasta Natalia Lafourcade- junto a momentos especialmente significativos, como la participación del Rey Felipe VI en el directo número mil de Instagram.

La votación popular permanece abierta y ofrece al público la oportunidad de respaldar una forma de comunicar el arte basada en la cercanía, la calidad y la conversación compartida. La votación puede realizarse hasta el día 16 de abril a través del enlace https://vote.webbyawards.com/PublicVoting#/2026/social/social-features/best-overall-social-presence-organizationinstitution