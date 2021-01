El Museo del Prado, "optimista" para su programación de 2021 con la que reordenará su colección permanente

El Salón de Reinos ya tiene fecha "concreta": estará listo para finales de 2025

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, ha presentado este miércoles 20 de enero la programación para el año 2021 con la que la pinacoteca aprovechará para reordenar su colección permanente y recuperar aquellas exposiciones del 2020 que tuvieron que aplazarse debido a la pandemia de coronavirus.

"En estos momentos las circunstancias excepcionales son las habituales y el modo de pensar de un gestor cultural es el de la incertidumbre. Pero hay que ser optimistas y por eso esta programación es la que nos gustaría llevar a cabo", ha apuntado Falomir durante la presentación.

El director de la pinacoteca ha adelantado que durante 2021 se llevará cabo la remodelación de las salas de pintura europea del siglo XVIII, recuperando la sala 23, y aplicando los nuevos criterios utilizados en las salas de Goya y pintura española en la que se incorporaron algunos ejemplos europeos --en especial, se dejará de lado la idea de división por escuelas--.

No obstante, dentro de esa reordenación todavía no se producirá la esperada reunión de todas las obras de Goya en una sola sala --probablemente, se producirá con la puesta en marcha del espacio expositivo del Salón de Reinos--. "Hoy por hoy es imposible ponerlo en una sola planta del museo, pero eso no quiere decir que Goya no vaya a ser expuesto con otros criterios", ha apuntado.

Falomir también ha adelantado que dentro de esta reordenación se buscará "dar satisfacción a lecturas más inclusivas que hasta ahora", en relación tanto a una mayor presencia de la mujer artista como de obras con temática social. "Va a haber más mujeres en la colección permanente --sobre todo del siglo XIX-- y se verá también en las nuevas adquisiciones", ha destacado, tras recordar además la nueva beca de investigación para cuestiones de género.

Asimismo, la pinacoteca recuperará todas las muestras previstas para el año anterior, salvo una excepción: la de dibujos de William Blake sobre 'La Divina Comedia', que ha sido aplazada "'sine die' debido a su alto coste" y las dificultades para volver a ponerla en marcha.

Así, desde marzo se dará el pistoletazo de salida a la nueva temporada --por el momento, el Prado mantiene 'Invitadas', que ha superado ya los 46.500 visitantes'-- con 'Pasiones mitológicas. Tiziano, Veronese, Allori, Rubens, Ribera, Poussin, Velázquez, Van Dyck'.

Además, la muestra 'Marinus' sobre uno de los pintores "del que se sabe bastante poco pero sus cuadros abundan en los manuales" continuará en marzo con el programa de exposiciones temporales.

El arte colonial a partir del 5 de octubre retomará una de las grandes apuestas expositivas del Prado en 2021 a través de 'Tornaviaje', con la presencia del arte americano. Antes, el 21 de septiembre, llegará 'El hijo pródigo de Murillo y el barroco andaluz', y unos días más tarde la muestra 'Leonardo y la copia de la Mona Lisa'.

¿PLAN 'B' POR UN POSIBLE CONFINAMIENTO?

Falomir ha afirmado que no hay "plan 'b' que valga" en caso de que se decrete un nuevo confinamiento. "Lo que hay que hacer es congratularse de que Madrid sea la única capital europea que mantiene una actividad cultural de renombre. A veces tendemos a ser autoflagelantes con este país y mis colegas europeos y americanos me han confesado sentir cierta envidia", ha resaltado.

No obstante, sí ha recordado cómo se han mejorado los servicios virtuales con esta pandemia e incluso no ha descartado que en el futuro se pueda "desarrollar proyectos específicos susceptibles de ser cobrados" a través de este medio no presencial. "Quizás unas visitas virtuales a exposiciones accesibles a través de un pago con cantidades reducidas", ha aclarado Falomir.

EL SALÓN DE REINOS, PARA 2025

Además, ha puesto fecha para el Salón de Reinos, que ya cuenta con la línea de crédito del Gobierno para la financiación --el coste de ejecución de la obra será de 36 millones de euros--. La fecha prevista para la conclusión de las obras de remodelación del edificio, que empezarán previsiblemente a finales de 2021, será para finales del año 2025.

"Ya no hay razón para que no se empiecen las obras. Los últimos Presupuestos Generales sí han incluido la financiación y, si todo funciona como está previsto, las obras empezarán en noviembre --antes habrá un concurso para la constructora--. El Prado nunca ha dejado de trabajar en este proyecto", ha concluido.