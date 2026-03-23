El Museo del Prado organiza una jornada inmersiva para estudiantes del Programa de Excelencia de Artes Plásticas

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MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Prado ha organizado una jornada inmersiva destinada a estudiantes de 1º de Bachillerato Artístico, en el marco de un programa de excelencia educativa desarrollado en colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

El primero de los centros en participar será el IES Isabel la Católica (Madrid), cuyos alumnos tendrán la oportunidad de acercarse al funcionamiento interno de la pinacoteca. A lo largo del día, los estudiantes visitarán los talleres de restauración, en la que los participantes podrán conocer los procedimientos técnicos, científicos y metodológicos.

Posteriormente asistirán a una grabación en salas para redes sociales y participarán en un encuentro con el director del Museo, el director adjunto de Conservación e Investigación y la directora adjunta de Administración. La jornada concluirá con un recorrido guiado por algunas de las obras maestras de la colección.

El Prado promueve esta iniciativa como parte de su compromiso con la formación artística y con la divulgación del patrimonio cultural entre las nuevas generaciones. En el año 2025, casi el 50 por ciento del público que visitó el Museo tenía entre 14 y 34 años.