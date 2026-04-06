El Museo del Prado, Premio Plena Inclusión Madrid por promover la "accesibilidad cognitiva" en el ámbito cultural

Archivo - Inauguración de la exposición 'Antonio Raphael Mengs 1728-1779', en el Museo Nacional del Prado, a 24 de noviembre de 2025, en Madrid (España). La exposición, que cuenta con el patrocinio exclusivo de la Fundación BBVA, presenta un conjunto de 1 - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Prado ha sido galardonado por Plena Inclusión Madrid, que ha dado a conocer los ganadores de la XII edición de sus premios anuales este lunes.

"Por su apuesta sostenida por la accesibilidad cognitiva en el ámbito cultural, incorporando recursos en lectura fácil y adaptando contenidos para que el acceso al arte y a la cultura sea comprensible para todas las personas", ha explicado la entidad.

Además de la pinacoteca, en esta edición los reconocimientos han recaído en la Fundación ADEY, el Ayuntamiento de Las Rozas y Paulino Azúa.

El jurado de los premios, formado por la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid, ha destacado "las iniciativas y el compromiso de los premiados en favor de la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo".

Precisamente, el jurado ha detallado que la Fundación ADEY recibe el premio por su "compromiso con el impulso de proyectos sociales, educativos y sanitarios que promueven la igualdad de oportunidades, apoyando iniciativas que favorecen el desarrollo, el aprendizaje y el bienestar de personas en situación de vulnerabilidad".

Por otro lado, el Ayuntamiento de Las Rozas ha sido distinguido por su trabajo para incorporar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en sus políticas municipales, "impulsando iniciativas de accesibilidad, participación social y sensibilización ciudadana".

Finalmente, estos premios -que se entregarán el próximo 24 d abril- han reconocido la trayectoria de Paulino Azúa, una figura "clave en el desarrollo del movimiento asociativo de la discapacidad intelectual en España".