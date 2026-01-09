El Museo del Prado reúne voces líricas como la de María Negroni en la VII edición de 'Poetas en el Prado'

Archivo - P00190A02NF2007 - ALBERTO OTERO & JOSE - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado reúne voces de la lírica como la de la ensayista y poeta María Negroni en la VII edición del ciclo 'Poetas en el Prado'.

Así, completan la nueva edición del programa otros dos poetas y una romanista íntimamente versada en poesía de procedencias hispanoamericanas y españolas: Olvido García Valdés, Aurelio Major y Victoria Cirlot.

Comienza este sábado, 10 de enero a las 18.30 horas en el auditorio del Museo del Prado, donde Negroni reflexionará en torno a la pintura clásica y la literatura. Su intervención se centrará en la iconografía de 'La Anunciación', con especial énfasis en la obra maestra de Fra Angelico conservada en la pinacoteca y en cómo ha impregnado su propia producción literaria, particularmente en sus obras 'El sueño de Úrsula' (1998) y 'La Anunciación' (2007).

Entre enero y abril de este año será el turno de los otros tres poetas. García Valdés es poeta y ensayista de referencia, galardonada con el Premio Nacional de Poesía. Major es un destacado poeta, ensayista y traductor, figura clave en la difusión de la literatura internacional y miembro de consejos editoriales.

Cirlot es medievalista y catedrática, reconocida internacionalmente por sus estudios sobre cultura y simbología, y aporta un rigor académico excepcional al ciclo.