El Museo del Romanticismo prorroga la exposición 'El artista en Italia' hasta el 18 de octubre

La muestra podrá visitarse hasta el 18 de octubre, tanto de manera autónoma como a través de visitas guiadas del equipo de mediación Cultural. - MUSEO DEL ROMANTICISMO

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Romanticismo, museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, prorroga la exposición 'El artista en Italia' hasta el 18 de octubre. Además, se amplía durante todo el mes de septiembre su apertura gratuita, habiendo superado este verano las cifras de público de 2025 y sumando ya más de 143.000 visitantes.

Comisariada por Mónica Rodríguez Subirana, la muestra recoge una selección de dibujos de Federico de Madrazo, Luis de Madrazo y Vicente Palmaroli que profundizan en los viajes de aprendizaje artístico a Italia a mediados del siglo XIX, antes de la creación de la Academia de España en Roma. En esta etapa formativa, los pintores buscaban estudiar el arte de la Antigüedad romana, pero también de la Edad Media y el Renacimiento italianos, emulando a grandes maestros como Miguel Ángel, Rafael o Giotto.

Allí los artistas coincidían con los tipos populares locales que, por su pintoresquismo y su costumbrismo, tan del gusto de la época, se convirtieron en objeto de sus dibujos. Así lo muestran los que pueden verse en la exposición, en los que aparecen modelos que posaban en las academias con su indumentaria tradicional o directamente en el entorno de la Piazza de Spagna, donde solían situarse las campesinas que acudían a Roma a vender sus productos.

Estos aspectos y las experiencias de aquellos pintores se detallan en las visitas que ofrece el equipo de mediación cultural.La muestra se ubica al final del recorrido de la exposición permanente del museo, un palacete que recrea la vida de la alta burguesía durante el periodo romántico, en las décadas centrales del siglo XIX.

Pintura, mobiliario, escultura, artes decorativas, fotografía, instrumentos musicales o relojes son algunas de las piezas que permiten al público adentrarse en los ambientes y la vida cultural del Romanticismo, desde los avatares históricos y políticos hasta la literatura o las formas de ocio de la época.

El museo renueva también este otoño su programación cultural para todos los públicos con actividades de reserva gratuita que se publican mensualmente en su web, desde talleres para familias, adolescentes y adultos, hasta visitas centradas en la colección del museo.

Además, en octubre llegarán dos nuevas exposiciones. Por una parte, 'Un viaje pintoresco' dará a conocer la colección de fotografía monumental y de tipos populares a través de la mirada de fotógrafos extranjeros como Laurent y Clifford, entre otros.

En paralelo, dentro del programa Cultura Orgullosa organizado por el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Cultura, el proyecto 'Yo soy la navaja y la herida' explorará a título póstumo la obra de la artista Roberta Marrero.

También vuelven las visitas teatralizadas, con una nueva protagonista femenina, y otras actividades relacionadas con la temática gótica y el Día de Difuntos. Además, en la planta baja del museo, junto a su Tienda-Librería especializada en el siglo XIX, puede disfrutarse del Café del Jardín, un espacio que reabrió a principios de este año totalmente remodelado, con un nuevo salón de té.