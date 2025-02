Nacho Cano afirma que "no hay nada que conciliar" en su llegada al juzgado e insiste en señalar al Gobierno

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El productor musical Nacho Cano ha afirmado que "no hay nada que conciliar" a su llegada a los Juzgados de 1ª Instancia de Madrid, donde tiene un acto de conciliación con el comisario Alberto Carba, y ha vuelto a insistir en que esta situación se la ha provocado el Gobierno, "desde Sánchez hasta Marlaska".

"Lo que me han hecho está fuera de lugar. No hay nada que conciliar, voy a ir a tope hasta que descubra quien ha hecho esto", ha asegurado a los medios de comunicación a su llegada en torno a las 9.50 horas.

Cano ha comentado que está "tranquilo" y a la pregunta de quién sospecha que está detrás de este caso, el productor ha insistido en que es un asunto del Gobierno. "Me lo ha hecho el Gobierno actual, desde el señor Sánchez y Marlaska y todo para abajo, pasando por Alberto Carba y todo el equipo", ha indicado.

"Tengo que seguir en esta pelea, me quita mucho tiempo de lo que yo he venido a hacer a la vida, que son hacer canciones y entretenimiento", ha expresado.

Nacho Cano ha afirmado que el propósito del Gobierno es "distraer las movidas" que tienen ellos y asegura que cuenta con el apoyo de la calle. "La gente está conmigo. Me felicitan por la calle y me dicen 'Nacho, dale duro'. Algo que también me han dicho ahora los Guardias Civiles. Hay un sentimiento general de que lo que me están haciendo a mí se lo están haciendo a todos", ha comentado.

"Es un ataque a un ciudadano que solo ha trabajado y ha dicho lo que piensa, y que en un momento dado apoya a Ayuso por dejar abiertos los teatros y pudimos desarrollar nuestro trabajo. Nunca pensé que me podía pasar esto", ha apostillado.

Por último, Cano ha asegurado que lo que más le ha dolido ha sido que han tenido a los becarios "11 horas en la comisaría sin ningún tipo de justificacion". "Le estuvieron engañando y coaccionando. Eso no lo voy a perdonar", ha concluido.