Onetti (SGAE) pide un uso "ético" de la IA :"Debe ayudar a promover diversidad cultural y no perpetuar desigualdades"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la SGAE, Antonio Onetti, ha señalado que los retos que presenta la IA deben ser abordados por los creadores, especialistas, juristas y científicos, a los que ha encomendado que la IA tenga un "uso ético" para que ayude a garantizar y promover la diversidad cultural "y no perpetuar los perjuicios y desigualdades".

"En estos momentos urge una reflexión global sobre el impacto de la IA en la cultura. Es hora de escuchar a quienes están en primera línea para dar respuesta a muchas preguntas. Para que la IA tenga un uso ético y para que ayude a garantizar y promover la diversidad cultural y no perpetuar los prejuicios y desigualdades a las que a veces nos enfrentamos", ha señalado, durante la inauguración este jueves del Congreso Internacional sobre propiedad intelectual y las industrias culturales ante la Inteligencia Artificial.

Onetti ha afirmado que desde la creación de la SGAE, que celebra 125 años, los autores y creadores se han enfrentado a todos los retos tecnológicos que han ido surgiendo.

"Se han tenido que adaptarse, provocar legislaciones y ahí seguimos. Pasó con el gramófono, la radio, televisión, cine, internet y ahora al fenómeno IA", ha indicado.

Posteriormente, el abogado experto en inteligencia artificial, médico y escritor, Ryan Abbott, ha ofrecido la primera charla del Congreso, que se celebra en Madrid hasta este viernes, en la que ha comentado que cree que los tribunales encontrarán un uso "legítimo y razonable" de la IA, al ser preguntado por el entrenamiento a sistemas de IA con materiales protegidos con derechos de autor.

"La IA es algo que ha sido hecho no para aprendizaje automático de máquinas, lo que están haciendo los ordenadores sin intervención humana se está metiendo en el mercado de los derechos de autor", ha apuntado.

El experto ha señalado que los propietarios de los derechos de autor lo que quieren es "una medalla, remuneración y que les pidan su consentimiento" a la hora de usar su material. "Lo que no quieren es que copien su estilo, pero el estilo es algo que no se puede proteger mediante las leyes de derechos de autor. Es difícil definir lo que es el estilo y no se puede monopolizar", ha comentado.

En esta línea, Abbott ha avanzado que los humanos no disponen de la "sofisticación" suficiente como para copiar el estilo de otra persona, pero advierte que la IA sí que lo podrá hacer. "Si ahora tú pides a la IA que haga una canción con el estilo de Taylor Swift, la hace, pero probablemente no es tan buena. Sin embargo, quizá en cinco años, lo consiguiese y eso podría invadir el mercado musical de Taylor Swift", ha manifestado.

El experto ha recordado que la IA puede realizar un escrito "muy sofisticado" que haga creer que ha sido escrito por un humano. "La IA tiene una escritura muy sofisticada porque predice que palabra combina mejor con otro término, aunque no siempre es preciso", ha admitido.

"Si la IA puede hacer algo mejor que yo y de una forma más barata, tendremos ante nosotros una riqueza ilimitada. No significa que nos vayamos a quedar sin trabajo, sino que no tendremos que realizar según qué trabajos", ha concluido.