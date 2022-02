La Ópera de Viena, ARCO y el mundo del jazz, protagonistas de la Arts and Humanities Week de IE University

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ópera de Viena, ARCO y el mundo del jazz serán protagonistas esta semana de la Arts and Humanities Week de IE Univeristy, un evento anual en el que la institución académica organiza conciertos, masterclasses, exhibiciones y workshops para reforzar la presencia del arte, la música, la danza, la literatura y el resto de disciplinas humanísticas; y enriquecer la experiencia de aprendizaje de los alumnos, procedentes de 140 países.

Bajo el epígrafe 'A Celebration of Human Experience' ('Una celebración de la experiencia humana'), esta cuarta edición promueve una reflexión sobre cómo el arte y las humanidades, en sus diversas expresiones, dotan de significado a la vida, desarrollan la sensibilidad y el pensamiento crítico, informa la institución.

Para lograrlo, la Humanities Division de IE University ha organizado talleres y eventos en las sedes de IE University en Madrid, en el distrito financiero de María de Molina y en el nuevo campus tecnológico de IE Tower, así como el campus histórico de Segovia, ubicado en el convento de Santa Cruz la Real, del siglo XIII.

"En IE University cada semana vivimos la Arts & Humanities Week, ya que nuestros alumnos disfrutan de actividades continuas en el campus relacionadas con el arte, el teatro, la música, la literatura, etc., pero estos días especiales nos permiten reconocer que estas disciplinas nos brindan una oportunidad única para celebrar la experiencia humana y disfrutar una vida más plena", señala la directora de la División de Artes y Humanidades de IE University, Catalina Tejero.

Mientras, la directora de ARCO, Maribel López, inaugurará la semana de eventos y analizará la importancia de la industria del arte. López, estará acompañada por el Provost de IE University, Manuel Muñiz; la directora de la División de Arte y Humanidades de IE University, Catalina Tejero; y el vicepresidente de la Fundación IE, Gonzalo Garland.

Asimismo, y con el apoyo del IE Campus Life y la IE Jazz Band, integrada por instrumentistas y cantantes de IE University, se inaugurará el 'IExhibitation Gallery Space', un nuevo espacio de exhibiciones, instalaciones artísticas y música jazz en vivo.

Los alumnos de IE University podrán participar en el workshop 'From the Page to the stage', liderado por Tamzin Townsend, directora de teatro con dilatada experiencia en producciones como 'El Método Gronholm' que los alumnos podrán disfrutar en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Los estudiantes también podrán asistir al espectáculo de danza contemporánea 'Opening Night', organizado por la compañía de baile La Veronal en el Centro Conde Duque.

La ópera también estará presente en la Arts and Humanities Week. En colaboración con la Ópera Estatal de Viena, los alumnos podrán conocer en detalle 'La Traviata' en el auditorio del IE Tower, la nueva sede tecnológica y sostenible de IE University en Madrid. El Provost de IE University Manuel Muñiz introducirá el evento en el que el director de la Ópera Estatal de Viena, Bogdan Roscic, y la directora de la division de Arte y Humanidades de IE University, Catalina Tejero, conversarán sobre la obra de Giuseppe Verdi.

El campus de Segovia acogerá también un amplio programa de actividades esta semana. Entre ellas, destaca un taller con el escritor mexicano Jorge Hernández que analizará su novela 'El Bosque flotante'. Además, el Vice Rector de IE University, Miguel Larrañaga, impartirá la primera sesión de la serie 'Humanities in Conversation' y moderará un debate sobre el libro 'Lecciones del estoicismo: Filosofía antigua para la vida moderna', de John Sellars.

La semana concluirá con un concierto de la Escolanía de Segovia, organizado conjuntamente con la Fundación Don Juan de Borbón en la Catedral de Segovia.