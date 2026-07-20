El Palacio Real se tiñe de rojo para celebrar la victoria de España en el Mundial

Las cuatro fachadas del edificio se iluminarán por primera vez del color del equipo español, gracias a la instalación de proyectores RGBW. - PATRIMONIO NACIONAL

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Patrimonio Nacional estrena esta noche, desde la puesta de sol y hasta las 2:00 horas, la nueva iluminación monumental del Palacio Real de Madrid, y teñirá de rojo las cuatro fachadas del edificio con motivo de la victoria en el Mundial 2026 de la Selección Española de Fútbol masculina.

La institución ha invertido 1.501.932 euros procedentes de fondos europeos en el nuevo alumbrado, lo que permitirá destacar los detalles más característicos del Palacio.

La renovación de la iluminación ha consistido en la instalación de proyectores RGBW en las cuatro fachadas, que hacen posible la creación de escenas con luz de color como la de esta noche, así como el ajuste de la tonalidad de luz blanca más adecuada para los diferentes materiales de las fachadas del Palacio.

Además, se han añadido luminarias blanco cálido en el Patio del Príncipe. Con esta actualización a tecnología LED, se reduce el consumo de energía primaria en más de un 30%.

Esta actuación se suma a una serie de intervenciones de Patrimonio Nacional en el Palacio Real de Madrid, con una inversión total de más de 18 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Entre ellas, se encuentran la reforma del Centro de Recepción de Visitantes y de la Real Botica; la rehabilitación de la Real Armería; la renovación de las cubiertas, o la restauración del túnel de Villanueva.