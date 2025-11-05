El Papa León XIV tendrá a partir del 19 de noviembre una escultura en el Museo de Cera de Madrid

Figura del Papa León XIV en el Museo de Cera de Madrid (vista de espaldas). - MUSEO DE CERA

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Cera de Madrid ha anunciado este miércoles la llegada de una nueva figura a su colección: la del Papa León XIV, una creación que destaca por su realismo y el minucioso trabajo artístico que ha hecho posible su elaboración.

La figura pasará a formar parte de la exposición del museo el 19 de noviembre. A partir de ese día, se podrá acudir al Museo de Cera para ver la figura en su escenario original.

Con esta nueva incorporación, el Museo de Cera de Madrid continúa ampliando su colección con personajes de relevancia histórica, reforzando su papel como referente en la oferta de ocio cultural de la ciudad.

En el 2013, el Museo de Cera también acogió la escultura en cera del Papa Francisco, convirtiéndose de esta forma en el primer museo de estas características en el mundo en contar con la figura de Jorge Mario Bergoglio.

La figura de Bergoglio se ubicó ubicado en la 'Galería Pontificia', rodeado de las representaciones en cera de Benedicto XVI, Juan Pablo II y el fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, a la que pertenecía el actual Papa antes de ser ordenado obispo.