La Plaza Vieja de Almería o Galería de Arquitectura de Madrid, entre las 209 propuestas elegidas en Premios Arquitectura

Los Premios Arquitectura, impulsados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), dan a conocer las 209 propuestas seleccionadas para la segunda fase de los galardones - CSCAE

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Arquitectura, impulsados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), han dado a conocer las 209 propuestas seleccionadas para la segunda fase de los galardones, que afrontan su quinta edición, con el patrocinio oficial de Compac.

Las obras han sido seleccionadas por los Comités de Selección de los Colegios y Consejos Autonómicos de Arquitectos, que han analizado propuestas 534, cifra récord, como ha destacado el CSCAE. Entre ellas, figuran la Plaza Vieja de Almería, oficialmente conocida como la Plaza de la Constitución, o la Galería de Arquitectura de Madrid.

De este modo, cada Colegio Oficial de Arquitectos y Consejo Autonómico ha realizado la selección, a través de sus respectivos Comités de expertos/as, dentro de su ámbito territorial, siguiendo los criterios y valores establecidos en las bases de los Premios.

Por ámbito geográfico, hay 23 propuestas de Andalucía, 7 de Aragón, 7 de Asturias, 6 de Cantabria, 8 de Castilla-La Mancha, 15 de Castilla y León, 32 de Cataluña, 6 de Extremadura, 13 de Galicia, 9 de Islas Baleares, 7 de Islas Canarias, 4 de La Rioja, 30 de Madrid, 9 de Murcia, 15 de Navarra y País Vasco, y 18 de la Comunidad Valenciana. De ellas, 13 propuestas corresponden a obras realizadas fuera de España.

Entre las propuestas, la CSCAE ha constatado el "notable crecimiento" de las obras seleccionadas en la categoría de Divulgación (40), donde destacan exposiciones culturales de calado nacional e internacional. Por su parte, la Edificación sigue siendo el motor del certamen con 123 obras, de las que más de 80 son proyectos residenciales.

El palmarés se completa con 30 trabajos de Urbanismo y 20 de Interiorismo. Además, 7 obras optarán al Premio a la Permanencia, un reconocimiento especial a la arquitectura que destaca por su envejecimiento ejemplar y su capacidad de adaptación al paso del tiempo.

Los proyectos ganadores se anunciarán el 9 de junio, en el transcurso de una gala que se celebrará en el Teatro Alcázar, en Madrid. En este sentido, se otorgarán seis distinciones: el Premio Compromiso, el Premio Sostenibilidad y Salud, el Premio Nueva Bauhaus, el Premio Hábitat, el Premio Rehabilitación y el Premio Profesión. Además, se entregarán los premios especiales Premio de Arquitectura Española, Premio de Urbanismo Español y Premio a la Permanencia.

"La arquitectura de calidad debe reconocerse como un derecho de todas las personas, independientemente de su lugar de residencia. Este es el principio que guía esta primera fase de los Premios Arquitectura, donde, en cada propuesta seleccionada, destaca la importancia de la calidad al s ervicio de la sostenibilidad medioambiental, el respeto por los valores culturales de nuestros pueblos y el progreso de nuestra sociedad", ha afirmado la presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, en el acto de presentación de las propuestas elegidas.