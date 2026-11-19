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MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han mostrado sus discrepancias sobre el futuro del Ministerio de Cultura en un debate sobre el sector audiovisual celebrado este jueves, en el que la formación de Alberto Núñez Feijóo ha defendido mantener el departamento, aunque integrado con otras áreas, mientras que Vox ha condicionado su existencia a una devolución al Gobierno central de las competencias culturales transferidas a las comunidades autónomas.

El debate, organizado por AECINE con el apoyo de EGEDA, ha contado con la participación de los representantes de las principales formaciones políticas y ha abordado el futuro del sector audiovisual tras los comicios del 29 de noviembre. La pregunta sobre el modelo ministerial ha sido planteada por el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, quien ha querido dejar constancia del carácter "neutral" de la institución.

La portavoz de Cultura del PP, Sol Cruz-Guzmán, ha asegurado que, si su partido gobierna tras las elecciones del próximo 29 de noviembre, habrá un ministro de Cultura, "aunque sea de cultura y algo".

"Habrá Ministerio de Cultura, aunque sea Cultura y algo", ha afirmado la diputada 'popular', que ha despertado entre el público algún murmullo y algunos 'uy,uy, uy'. Cruz-Guzmán ha contrapuesto esta posibilidad al actual modelo de un Ministerio de Cultura independiente, cuyo resultado ha calificado de "bastante pobre".

Por su parte, el portavoz de Vox, José Ramírez del Río, ha defendido que las competencias culturales han sido transferidas a las comunidades autónomas y ha considerado que, con el reparto actual, no tiene sentido mantener un ministerio separado.

"Si ustedes nos hacen caso y devuelven las competencias de Cultura al Gobierno central, yo encantado de la vida de que haya un Ministerio de Cultura", ha señalado. Ramírez del Río ha puesto como ejemplo Francia, donde, según ha explicado, existe un Ministerio de Cultura con un peso importante debido al carácter centralista del país.

En este sentido, ha insistido en que los cambios institucionales deberán abordarse en la próxima legislatura, con independencia de quién gobierne, y ha defendido que el actual reparto competencial resta relevancia al departamento estatal.

PSOE Y FRENTE AMPLIO APUESTAN POR MANTENERLO

"Creo que con las competencias actuales no se puede tener un Ministerio de Cultura separado", ha remarcado. Frente a estas posiciones, el representante del PSOE Pablo Uburburu, el de Frente Amplio, Nahuel González; y el de Podemos, Mariano Muniesa, también consejero de RTVE, han expresado su respaldo a mantener un Ministerio dedicado exclusivamente a Cultura.

Uburburu ha defendido que España, como una de las grandes culturas del mundo, debe contar con un departamento propio y ha recordado que la Constitución atribuye al Estado competencias culturales de "enorme relevancia".

Por su parte, Nahuel González ha afirmado que Frente Amplio está "muy orgulloso" de que haya un ministerio y ha advertido que la "neutralidad" se acabará si llegan PP y Vox al Ejecutivo. "Hay un peligro grande para el sector cultural", ha agregado.