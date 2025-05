PP pide al Thyssen una "correcta gestión" de su patrimonio y PSOE destaca su "alta dependencia" de subvenciones públicas

El Tribunal de Cuentas presenta al Parlamento un informe que revela que Carmen Thyssen retiró 400 obras del museo tras su acuerdo con el Gobierno

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha pedido a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza que haga una "correcta gestión" del patrimonio público, mientras que el PSOE ha destacado la "alta dependencia" de las subvenciones públicas de la institución.

Así lo han manifestado senadores de sendas formaciones durante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas celebrada en el Senado, donde la presidenta del organismo, Enriqueta Chicano, ha presentado el informe de fiscalización de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza del ejercicio 2020.

En concreto, este informe, al que ha tenido acceso Europa Press, revela que Carmen Thyssen retiró del museo más de 400 obras que tenía en depósito "sin regulación contractual", tras la firma del acuerdo con el Gobierno en febrero de 2022 para la cesión temporal de su colección.

El documento fiscaliza la gestión económico financiera de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza (FCTB) en el ejercicio 2020 y establece una serie de recomendaciones. En uno de los apartados, alerta de que, además de las obras de la Colección Permanente, adquiridas por la FCTB, y de las de la Colección de Carmen Thyssen, la Fundación tenía a 31 de diciembre de 2020 en depósito 321 obras pertenecientes a la baronesa, sin que esta situación hubiera sido objeto de regulación contractual --cifra que aumentó a más de 400 tras los dos años posteriores-- confirmaron en 2023 a Europa Press fuentes de la pinacoteca--.

MÁS DEL 10% DE OBRAS PRESTADAS

El informe también alude a la extensión de algunos préstamos de obras de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza --superando los seis meses--, resaltando asimismo que las obras de esta colección prestadas a otros museos e instituciones durante 2020 fueron 66, lo que representa más del diez por ciento de las obras de la colección.

Desde el Grupo Popular han instado a la fundación a "ejercer una supervisión más activa y eficaz, a impulsar planes de mejora que aseguren el rigor presupuestario y la correcta gestión del patrimonio público, y a garantizar que se cumplan sin dilación las recomendaciones" del Tribunal de Cuentas.

Aunque ha valorado que el informe sobre Fundación Colección Thyssen-Bornemisza señala que "las cuentas presentan razonablemente una imagen fiel", el senador del PP Agustín Parra ha avisado de que "hay varias omisiones contables de relevancia".

En concreto, ha hecho referencia a que "no se han incluido en el balance activos fundamentales como el valor del Palacio de Villahermosa, estimado en más de 16 millones de euros, ni el fondo bibliográfico, ni las publicaciones editoriales de la Fundación".

"Esta falta de registro afecta directamente a la imagen fiel de los estados financieros de la sociedad. Además, se advierte una insuficiente regulación interna, el patronato no ha aprobado un manual de organización y hay normas dictadas por la dirección que no cuentan con el respaldo estatutario exigible", ha manifestado Parra.

El senadora del PP ha recalcado que también "se han incumplido los plazos de préstamo de obras a otras instituciones, contraviniendo lo establecido por los propios estatutos". "No es de recibo que instituciones de esta relevancia cultural y comunicativa operen con semejantes debilidades estructurales y contables", ha sentenciado.

Por su parte, el senador del PSOE Gonzalo Redondo ha indicado que "este museo emblemático que gestiona una de las mayores colecciones de arte más importantes" de España.

En su intervención, ha subrayado que las salvedades encontradas por el Tribunal de Cuentas "pueden deberse al inadecuado registro de activos tan relevantes como los bienes de cesión gratuita por valor de más de 4,4 millones de euros": "Esta omisión afecta claramente a la transparencia patrimonial de la Fundación".

"También nos gustaría destacar que la Fundación muestra una alta dependencia de las subvenciones públicas. En concreto, el 70% de sus ingresos provienen del Ministerio de Cultura", ha aseverado el senador socialista.

La presidenta del Tribunal de Cuentas ha explicado que se trata de "una fundación de sector público estatal encargada de albergar la colección permanente Thyssen-Bornemisza, adquirida por el Estado en 1993, y la colección Carmen-Bornemisza, que en 2020 estaba regulada por un contrato de préstamo gratuito y en la actualidad por un préstamo remunerado".

Las cuentas anuales de la entidad representan, según ha indicado, "la imagen fiel con algunas salvedades", como por ejemplo que la fundación no tenía contabilizado en 2020 el valor de uso de cuatro obras pertenecientes a la familia Thyssen, tampoco tenía registrado el valor del Palacio de Villahermosa o determinados fondos bibliográficos de la Fundación no estaban registrados en el activo de su balance, pese a reunir condiciones para ello, y determinadas publicaciones también deberían haber estado contabilizadas como existencias.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas ha detectado también incumplimientos de normativa aplicable. Así, las normas que regulan el número de obras de la colección permanente que pueden ser objeto de préstamo para exposiciones temporales fuera el museo y los plazos para tales secciones "se han incumplido en varias ocasiones" en el ejercicio examinado.

Además, el Consejo Artístico Asesor de la Fundación adoptó decisiones en materia de prórrogas de préstamos, pese a que estatutoriamente solo tiene competencias asesoras.

La presidenta del Tribunal de Cuentas ha añadido que los mecanismos implantados para controlar la cuantía del déficit dotable de la Fundación, que debe ser financiada por el Estado, "no han funcionado adecuadamente, pese a que esta materia fue objeto de una recomendación específica en el informe de fiscalización del año 2013".

Por último, señala que la fiscalización "no justifica adecuadamente la necesidad de los contratos ni la insuficiencia o falta de idoneidad de los recursos internos, no motiva suficientemente los criterios de valoración de las ofertas y no se asegura de la debida documentación de la recepción de los bienes y servicios objeto de contratos".

Además, señala que el procedimiento que sigue para contratar las pólizas de seguro de las obras obtenidas en concepto de préstamo para la celebración de exposiciones temporales "no asegura el cumplimiento de los principios generales de la contratación pública".

CONTROL DEL DÉFICIT POR EL MINISTERIO DE CULTURA

"Los procedimientos de gestión de la Fundación, por tanto, presentan oportunidades de mejora", ha aseverado la presidenta del Tribunal de Cuentas, destacando que el Ministerio de Cultura debe "introducir mecanismos de control sobre la cuantía del déficit dotable" y que a la Fundación se le recomienda "intensificar el esfuerzo en el cumplimiento de la normativa contable y de contratación, elaborar una plantilla realista e intensificar el control de los procedimientos de préstamos de obras de arte".

El Tribunal de Cuentas detalla que ha decidido hacer esta fiscalización por el tiempo transcurrido desde el último informe (referido al ejercicio 2013) y de la relativa específicamente a su contratación (referida a los ejercicios 2015 y 2016). Asimismo, indica que se ha comprobado el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Tribunal en fiscalizaciones previas y el impacto de la pandemia por COVID-19 en la situación financiera y patrimonial de la FCTB.