El Prado abre este sábado por la noche por última vez las exposiciones 'A la manera de Italia' y 'Prado. Siglo XXI'

Archivo - El Prado "ilumina" la relación de Italia y el gótico español en una gran exposición: "Se necesita mucho tiempo y dinero" - OTERO HERRANZ, ALBERTO - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado abrirá este sábado, 5 de septiembre, por la noche y con entrada gratuita las exposiciones temporales 'A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)' y 'Prado. Siglo XXI', que se clausurarán el 20 y el 27 de septiembre, respectivamente.

La pinacoteca abrirá sus puertas de 20.30 a 23.30 horas, con último acceso a las 23.00 horas y aforo limitado, en una nueva edición de esta iniciativa que busca acercar el museo a los visitantes en horario nocturno.

'A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)' permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre y aborda la influencia de los modelos italianos del Trecento en el gótico español antes de la llegada del Renacimiento.

La exposición reúne más de un centenar de obras de distintas técnicas, entre pinturas, esculturas, piezas de orfebrería, manuscritos iluminados, dibujos, bordados y tejidos de seda, procedentes de 31 instituciones españolas y 25 extranjeras. La selección permite conocer cómo los modelos italianos fueron asimilados y reformulados por los artistas hispanos, dando lugar a un lenguaje visual híbrido y de gran originalidad.

Entre las piezas se encuentran obras de maestros italianos como Ambrogio Lorenzetti, Gherardo Starnina, Lupo di Francesco, Barnaba da Modena, Andrea di Petruccio o Geri Lapi, junto a trabajos de artistas hispanos como Ferrer y Arnau Bassa, los hermanos Serra, Pedro de Córdoba o Miquel Alcañiz.

Por su parte, 'Prado. Siglo XXI' podrá visitarse hasta el 27 de septiembre y propone un recorrido por los principales hitos y etapas de la historia reciente de la institución, así como por los cambios que han definido su funcionamiento, su proyecto científico y su posición en el panorama cultural internacional.

El relato se articula a través de 98 piezas, entre pinturas, esculturas, dibujos, estampas, fotografías, libros y documentos de archivo, además de material audiovisual y otros recursos expositivos.

Durante esta apertura nocturna también permanecerá abierto el Claustro de los Jerónimos, que alberga de forma permanente una selección de esculturas del siglo XIX.

La jornada, organizada con la colaboración de Samsung, permitirá además probar 'Photo Prado', una aplicación móvil que utiliza inteligencia artificial aplicada a la fotografía para integrar la silueta de los visitantes en espacios y obras icónicas del museo.

La aplicación estará disponible en dos puntos, situados en el hall de entrada y junto a la tienda, y permitirá escoger entre tres experiencias: 'obras maestras', 'paraísos del Prado' y 'fondos para selfies'. El visitante podrá llevarse así una composición fotográfica personalizada de su recorrido, con un sello de fecha.

Asimismo, los asistentes podrán acceder gratuitamente durante la visita al contenido premium de 'La Guía del Prado', posar en el photocall instalado para la ocasión y visitar la terraza del Café Prado y la tienda del museo, que permanecerá abierta hasta las 22.30 horas.