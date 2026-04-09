El Prado celebra el 40 aniversario del regreso a España de La Marquesa de Santa Cruz, regalo fallido de Franco a Hitler

La marquesa de Santa Cruz de Goya. 1805. Museo Nacional del Prado - MUSEO NACIONAL DEL PRADO

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Prado ha presentado este jueves el 40 aniversario del regreso a España de 'La Marquesa de Santa Cruz', de Goya, pieza que Franco quiso regalar a Hitler en 1941, tal y como atestigua una carta del 26 de mayo de 1941 del Marqués de Lozoya, y que supuso uno de los ejemplos más importantes en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en España, tras ser objeto de una exportación ilegal en 1983.

"En el 1939, las relaciones de algunos países con Hitler implicaron el intercambio artístico de manera prevalente. Así, ese mismo año, en una visita de Heinrich Himmler a Madrid, que convirtió a la capital en un espacio completamente nazi, por una lira que sujeta la Marquesa donde aparece un adorno que asociaron a una cruz gamada, aunque en realidad es un lauburu vasco", ha explicado en rueda de prensa el conservador de Pintura del Siglo XIX del Museo Nacional del Prado, Carlos González Navarro.

Finalmente, el regalo de Franco a Hitler no se produjo probablemente por el cambio de rumbo de la Segunda Guerra Mundial y las gestiones del General Eisenhower en el norte de África, según el Prado.

El lienzo, que muestra a Joaquina Téllez Girón (1784-1851) -ejemplo de aristócrata ilustrada-, reclinada con una lira, fue vendido por sus propietarios a un marchante de arte por un modesto precio y bajo documentos falsificados. Tras pasar por Zúrich y Los Ángeles -donde fue ofrecido al Museo Getty por 12 millones de dólares-, la obra fue finalmente localizada en Londres, lista para ser subastada por la casa Christie's en abril de 1986.

Bajo la dirección del entonces ministro de Cultura, Javier Solana, y con la asesoría estratégica del abogado Rodrigo Uría, el Gobierno de España emprendió una batalla legal inédita en la High Court de Londres. Ante la imposibilidad de aplicar retroactivamente la entonces nueva Ley de Patrimonio Histórico de 1985, el equipo jurídico español logró un fallo histórico basado en un precedente de 1861.

El juez británico reconoció que el uso de permisos de exportación falsos perjudicaba económicamente al Estado español, permitiendo así frenar la subasta.

La recuperación se culminó el 9 de abril de 1986 con la firma de un contrato de adquisición por seis millones de dólares, la mitad de su valor de mercado en aquel momento.