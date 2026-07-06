El Prado exhibe por primera vez 'La procesión de gigantes en Bruselas el 31 de mayo de 1615' tras la compra de Cultura

La procesión de gigantes en Bruselas el 31 de mayo de 1615 David Noveliers Óleo sobre lienzo, 119 x 327 cm 1616 Madrid, Museo Nacional del Prado - NAVE SILVESTRE, EDUARDO

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado exhibe por primera vez en sus salas la obra 'La procesión de gigantes en Bruselas el 31 de mayo de 1615', del pintor flamenco David Noveliers.

El lienzo, que fue adquirido por el Ministerio de Cultura en 2024, se expone desde este lunes en la sala 80 junto a otros tres lienzos de la misma serie conservados por el museo.

Precisamente, este conjunto fue encargado por Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria, gobernantes de los Países Bajos meridionales en nombre de la Monarquía Hispánica. Los cuadros de la serie muestran diversas celebraciones ocurridas en Bruselas en mayo de 1615, en las cuales participaron Isabel Clara Eugenia y su esposo.

Así, todos los óleos se han incorporado con nuevos marcos, realizados específicamente para ellos a partir de un estudio histórico-artístico y documental.

"Esta intervención busca recuperar una apariencia más próxima a la que debieron tener las obras en el siglo XVII y ofrecer una lectura más coherente de varios cuadros de la serie, tanto desde el punto de vista expositivo como histórico", explica la pinacoteca en un comunicado.

'La procesión de gigantes en Bruselas el 31 de mayo de 1615' llega al Prado permitiendo reunir en la pinacoteca cuatro de las seis pinturas conservadas de esta serie originalmente compuesta por ocho grandes lienzos.

Dos de ellas se encuentran actualmente en el Museo de Victoria y Alberto de Londres, mientras que el paradero de las dos restantes continúa siendo desconocido. La que se incorpora al Prado es la cuarta.

La obra destaca por la "originalidad" de su temática y por el "extraordinario" nivel de detalle con el que representa una de las procesiones.

En ella aparecen los gigantes y figuras festivas que recorrieron las calles de Bruselas, acompañados por representantes de distintos sectores de la sociedad.

"La escena posee un notable valor documental y antropológico, al ofrecer una visión excepcional de la vida urbana, las costumbres y las ceremonias públicas de los Países Bajos meridionales a comienzos del siglo XVII", añade el Prado.