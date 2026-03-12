Los Premios Talía se celebrarán el próximo 18 de mayo en los Teatros del Canal de Madrid

De Izq. A Derecha: Rafael Cabrera, María Ángeles Fayos, Juanjo Llorens, Patricia Cercas, Denis Rafter, Jorge Blass, Magüi Mira,Moisés Rodríguez, Marta Rivera De La Cruz, - ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Magüi Mira, y varios miembros de la junta directiva se han reunido este martes con la delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, para preparar la cuarta edición de los Premios Talía, que se celebrarán el próximo 18 de mayo en los Teatros del Canal.

En el encuentro, Marta Rivera de la Cruz ha conocido a los integrantes de la nueva junta directiva, con quienes mantuvo unas palabras para conocer de primera mano los objetivos y el camino trazado para los próximos 4 años de legislatura.

"Madrid es una ciudad profundamente comprometida con las artes escénicas y con quienes las hacen posibles. Para nosotros es un orgullo que los Premios Talía vuelvan a celebrarse aquí y seguir colaborando con la Academia para impulsar el talento, la creatividad y el reconocimiento de nuestros profesionales", ha señalado Marta Rivera de la Cruz.

Por su parte, la presidenta de la Academia, Magüi Mira, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Madrid por seguir apostando por los Premios Talía. "Deseamos crear Vida Académica, gracias a la participación de instituciones como el Área de Cultura, Deporte y Turismo del Ayuntamiento de Madrid que nos apoyan en este proyecto que empezamos a construir. Nos necesitamos, somos una entidad que se ha levantado con el esfuerzo y la energía de todos", ha indicado.