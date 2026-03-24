El Reina Sofia abre un diálogo "inesperado y hermoso" al enfrentar al 'Guernica africano' de Feni con la obra de Picasso

El dibujo se podrá ver hasta el 22 de septiembre en la sala 205 de la Colección. - MUSEO REINA SOFÍA

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Reina Sofía ha situado frente al 'Guernica' de Pablo Picasso la obra 'Guernica africana' del artista sudafricano Dumile Feni, una pieza en carboncillo de los años sesenta que establece un diálogo "inesperado y hermoso" sobre violencia estatal, apartheid y distintas formas de modernidad.

"La exposición se centra en el 'Guernica africano' que se encuentra justo enfrente del 'Guernica', de Picasso, que se refleja en el cristal de la obra de Feni, lo cual establece un diálogo inesperado, pero hermoso, ya que aborda una violencia más soterrada que la de los bombardeos, que es el producto de una tiranía racista en Sudáfrica bajo la que vivía el artista", ha señalado la comisaria Tamar Garb en rueda de prensa.

Esta muestra, que se podrá visitar hasta el 22 de septiembre, da inicio a un programa de exposiciones del Reina Sofía que, bajo el título 'La historia no se repite, pero rima' propone establecer un diálogo entre Guernica (1937) de Pablo Picasso y otras obras de arte significativas que presenten ciertos paralelismos en sus modos de representación o preocupaciones temáticas, pero procedentes de distintos contextos históricos y culturales.

La comisaria ha explicado que el 'Guernica africano' es un diálogo "consciente" entre un artista africano y la tradición europea y es un homenaje a la "cosmogonía y la tradición de su propia cultura africana" al tiempo que conversa con grandes obras del canon occidental.

"La relación entre el 'Guernica africano' y el de Picasso es, en nuestra concepción, dialógica. Y esto fue parte de nuestra conversación desde el principio. No es una cuestión de la influencia de Picasso en Dumile. No sabemos si Dumile le dio el nombre de 'Guernica africano', probablemente lo nombró así alguna galería. El hecho es que él era feliz de usar el nombre y de exhibirlo con ese nombre, así que él abrazo eso. Por lo tanto, la relación es en cierto sentido una propuesta", ha aclarado.

Tamar Garb ha subrayado que el 'Guernica africano' es "una pintura histórica modernista y monumental realizada en carboncillo", cuya cosmología podría hacer pensar "en un artista rural que simplemente prolonga la tradición de la cultura africana", pero que en realidad revela a Dumile Feni como "un artista profundamente urbano" que manipula ese lenguaje "a la perfección para crear algo totalmente distinto" y utilizarlo "para contar otra historia".

"Feni vivió en Johannesburgo (Sudáfrica), una ciudad gobernada por el apartheid donde se imponía la segregación en todos los niveles a través de la legislación y de la ley. Sin embargo, existían también algunos espacios de arte moderno en los que se mostraba la obra de artistas negros, y fue en uno de ellos donde Dumile Feni expuso su trabajo por primera vez en 1967. Por eso, veréis que la forma en que hemos diseñado el espacio de arriba remite claramente a un cubo blanco", ha señalado la comisaria.

La obra se realizó entre 1966 y 1967 y es un dibujo de casi tres metros cuadrados, ejecutado con carboncillo y lápiz sobre dos pliegos de papel de periódico iguales, pegados en disposición horizontal. Es la primera vez que este dibujo sale de Sudáfrica y se expone en Europa.

Tal y como ha apuntado el director del Museo, Manuel Segade, el 'Guernica africano' representa un momento "trascendental de la crisis de la modernidad", el momento del apartheid en Sudáfrica, que es "uno de los límites del proyecto moderno".

EL ARTE COMO PROPAGANDA

Junto al dibujo de Dumile Feni también se pueden ver otras cinco obras del artista procedentes de importantes instituciones sudafricanas como la Universidad de Fort Hare, la Fundación Norval y el Wits Art Museum, así como de colecciones privadas. Además, se exponen con ellas cuatro dibujos de Picasso preparatorios para el 'Guernica', pertenecientes a las Colecciones del Reina Sofía.

Una de ellas es 'Hector Pieterson', un niño de 12 años, asesinado en Soweto cuando la policía abrió fuego contra los estudiantes que protestaban por la imposición del africaáns como lengua vehicular en los colegios.

"Feni estaba en contra de la idea de que el arte podía ser usado como propaganda, rechazaba la instrumentalización del arte. En su obra, aunque sí que vemos temas con mensajes políticos, él nunca quiso utilizarlo como eslogan o propaganda. Para él es un debate interno un poco complicado", ha apostillado.