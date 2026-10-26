El Reina Sofía explica que el vídeo de Sánchez ante el Guernica se grabó en martes para no interferir en sus visitas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente al Guernica de Pablo Picasso - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, grabó su mensaje ante el Guernica de Pablo Picasso en martes, día que cierra el Museo Reina Sofía con el fin de no interferir en su normal funcionamiento y tras hacer una petición para realizar una visita institucional, según han informado a Europa Press fuentes de la pinacoteca.

"El Museo recibió desde Presidencia la petición de realizar una visita institucional y se atendió, como se hace con todas las instituciones, si no interfiere en el normal funcionamiento del Museo. Por este motivo, se realizó en martes, día que el Museo está cerrado", ha señalado el Reina Sofía.

El jefe del Ejecutivo colgó el pasado sábado en sus redes sociales un vídeo de algo más de minuto y medio en el que, tras recorrer los pasillos del museo Reina Sofía llega hasta la icónica obra.

"Cuando miro este cuadro, no veo solo una obra de arte. Veo qué sucede con cada uno de nosotros. Por eso, durante estos años España ha defendido que ninguna guerra es inevitable. Que ninguna vida vale menos que otra. Y que mirar hacia otro lado no debería ser nunca una opción. Lo hemos defendido en Europa. Y también en el resto del mundo. Y no ha sido fácil", relata Sánchez, que recuerda que se opuso a incrementar el gasto militar hasta el 5% del PIB y su rechazo al "genocidio del pueblo palestino en Gaza".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, censuró poco después el vídeo criticando que a Sánchez, también candidato a la reelección, le abrieran el Museo Nacional de Arte Reina Sofía para que pudiera grabar el vídeo.

"Hay que tener cara. Una vez más, Sánchez abusa de los recursos que son de todos y se apropia del Guernica para grabar un 'spot' publicitario en precampaña electoral", denuncia Tellado, quien concluye avisando de que el próximo 29 de noviembre "se acabará el privilegio como forma de hacer política".