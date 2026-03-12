La reina Sofía preside la Junta de Patronos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía que celebra su 35 aniversario

La Junta de Patronos de la Escuela Reina Sofía está compuesta por un amplio grupo de personalidades que representan a los diferentes sectores de la sociedad. - ESCUELA REINA SOFÍA

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reina Sofía, presidenta de Honor de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, ha presidido este jueves la reunión anual de la Junta de Patronos de la Escuela, principal órgano de representación de este centro de alta formación musical.

En la reunión, la presidenta de la Escuela, Paloma O'Shea, ha agradecido la presencia de Su Majestad y ha recordado que este año la institución celebra 35 años desde su creación, "una ocasión para mirar atrás y poner en valor el camino recorrido".

"La Escuela se definió por algunos principios que siguen vigentes hoy: la admisión exclusivamente por mérito, la estrecha relación entre maestro y discípulo, la importancia de la música de conjunto y la presencia de los mejores profesores internacionales", ha señalado O'Shea.

En este sentido, ha destacado el apoyo recibido desde el principio por Doña Sofía y grandes figuras de la música, como Mstislav Rostropóvich o Zubin Mehta, que contribuyeron a seleccionar a algunos de los primeros maestros. La presidenta ha subrayado también el reconocimiento internacional que ha alcanzado el centro en estas tres décadas.

"Siempre me impresionó el modelo del Curtis Institute de Filadelfia, una escuela de tamaño medio pero de gran repercusión internacional. Por eso me llenó de orgullo cuando el presidente de la Royal Academy of Music se refirió a nuestra Escuela como 'el Curtis europeo'. Además agradezco y ensalzo el contar con la figura de Andrés Orozco-Estrada como director titular de nuestra orquesta sinfónica con la que hemos caminado triunfantes en el circuito internacional, primero, en Bratislava, Budapest y Viena y, después, en Nueva York", ha afirmado.

Por otro lado, O'Shea ha señalado que la institución vive actualmente un momento de estabilidad que permite preparar nuevas etapas de crecimiento, entre ellas la futura reforma del edificio contiguo a la sede actual, un proyecto que permitirá ampliar las actividades académicas y artísticas.

La Junta de Patronos de la Escuela Reina Sofía está compuesta por un amplio grupo de personalidades que representan a los diferentes sectores de la sociedad, comprometidos con la labor educativa y artística que lleva a cabo este centro de referencia internacional para la enseñanza de jóvenes músicos. Este año se han incorporado a la Junta de Patronos, Mercedes Oblanca, de Accenture; Luis Megías, de BlackRock; Laura Halpern, de Fundación Occident; Íñigo Olaguíbel, de Qualitas Energy, y Macario Prieto, de Goldman Sachs.