El Reina Sofía y Radio 3 celebran el Día de los Museos con 12 horas de música y artistas como Zahara o La Pegatina

Cartel de la celebración del Reina Sofía y Radio 3 por el Día de los Museos - MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Reina Sofía se une a Radio 3 para, un año más, celebrar el Día Internacional de los Museos. En esta ocasión será con doce horas de música en directo el próximo viernes 22 de mayo de la mano de artistas como Zahara, La Pegatina, Soleá Morente, Gara Durán, La Tania.

El evento tendrá lugar en el Patio del Edificio Nouvel de la pinacoteca y contará con entrada libre desde las 09:00 horas hasta las 23:00 horas.

Concretamente, el cartel lo completan Carlangas, Conociendo Rusia, Fetén Fetén, Shego, Dear Joanne, Mala Gestión, Niños Bravos, Go Cactus, Kokoshca, Queralt Lahoz, María José Llergo, O Kwarteto, Sienna, Micky y los colosos del ritmo, Pipiola, Zetak, Ven'nus, Hnos Munoz, Escandaloso Xpósito, Erik Urano, Estrellas del Rap Nacional (Teo Lucadamo, Manu El y D.A.W.I.T.), Ángel Stanich y Triángulo de Amor Bizarro.