La relación de Matisse con el grabado y el blanco y negro, protagonista de una exposición en la Fundación Canal

Publicado 16/05/2019 13:20:28 CET

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Canal acoge desde este viernes 17 de mayo hasta el 18 de agosto la exposición 'Matisse grabador. Obras de The Pierre and Tana Matisse Foundation', una muestra que reivindica la relación del artista francés con el grabado y el blanco y negro.

Esta muestra, organizada por la Alerican Federation of Arts y The Pierre and Tana Matisse Foundation, incluye una selección de 63 grabados de la colección que Matisse legó a su hijo, el marchante de arte Pierre Matisse, tras su muerte, y está comisariada por Jay McKean Fisher, del Baltimore Museum of Art.

Suzanne Ramljak, del equipo de comisarios de la American Federation of Arts que ha trabajo en la exposición, ha destacado este jueves durante la presentación ante los medios que esta selección muestra que Matisse no solo era un "maestro del color", sino también un "maestro de la forma". En total, el artista llegó a realizar un taotal de 829 grabados durante su trayectoria.

Este recorrido, dividido en 11 secciones, arranca con un autorretrato, uno de los cuatro que pueden verse en esta exposición, que evidencia su inspiración en el pintor holandés Rembrandt, así como el carácter de "inmediatez" y de "escena activa" de sus creaciones.

La exposición recibe al visitante con una primera sección que incluye sus inicios y la exploración que el artista realizó del grabado entre 1900 y 1903, a través de las técnicas de aguafuerte y grabado a punta seca. A continuación, este recorrido muestra como la potencia de sus creaciones en color se trasladó al blanco y negro en su producción gráfica.

El desnudo, la sensualidad de sus trazos y sus aguafuertes tempranos centran también esta visita, que se completa con sus creaciones con técnica sobre piedra, las litografías por transferencia, los linograbados o las aguatintas al azúcar.

Según ha citado Ramljak, Matisse señaló que "otra palabra para sustituir la creatividad es la valentía". En este sentido, ha destacado que el artista "no paró de experimentar sin miedo ninguno", con la "valentía y el coraje como características principales".

Casi todas sus estampas incluyen imágenes en serie "fundamentales" para el estudio de sus composiciones pictóricas, como el desarrollo del posado reclinado o sentado, la integración de modelos en espacios interiores, el estudio de expresiones faciales y la evolución d eun tema concreto hacia uno más abstracto.

LA "POTENCIA" DEL BLANCO Y NEGRO

Matisse, uno de los precursores del fauvismo, se convirtió en su primer periodo en una "bestia salvaje del color" y, sin embargo, en sus grabados recurrió al "blanco y negro", con lo que demostró conseguir los "mismos efectos dramáticos del color" y la "misma potencia", según ha explicado Ramljak.

De hecho, a excepción de dos grabados a color ('La danza', 1935, y las distintas impresiones de 'Marie-José con vestido amarillo', 1935), ambos en esta muestra, todos los grabados de Matisse se imprimieron en tintas negras, a pesar de que su producción pictórica estaba relacionada con el color.

La selección de obras de esta exposición también pone de relieve la "gran intimidad" que Matisse mantuvo con las modelos de sus obras, que se muestra en los "puntos de vista inesperados en diferentes momentos del día".

De hecho, el último tramo de esta exposición, dedicado a la creación de rgabados en aguatinta, pone de manifiesto la relación de "confianza" que el artista mantenía con sus modelos a la hora de posar y de experimentar. Estas obras, de pequeño formato pero "potentes y atrevidas", reflejan cómo "con un solo trazo" era capaz de captar "todos los rasgos" de su modelo.