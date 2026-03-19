La segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga se celebrará en octubre y ampliará su tamaño expositivo

Presentación de la segunda edición de la San Diego Comic-Con (SDCC) Málaga. - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la San Diego Comic-Con (SDCC) Málaga se celebrará entre el 1 y el 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) de Málaga con más espacio dedicado a expositores y artistas, más programación de paneles y charlas y queriendo mantener la máxima de que sea un evento "de fans para fans".

Así lo ha anunciado en la presentación de la segunda edición del evento hoy en Madrid su nuevo director, Fernando Piquer, que ha "asumido la responsabilidad" que el SDCC Málafa "sea algo que esté a la altura de la ilusión y la entrega que los fans nos han demostrado".

Al margen de las fechas en las que se va a celebrar, Piquer ha avanzado que van a ampliar el área de exhibidores construyendo un segundo 'Exhibitor's Hall' construyendo un gran pabellón cerrado de alrededor de 9.000 metros cuadrados (m2) para poder meter así "casi el doble de expositores y contenido que el año pasado".

A su vez, también levantarán un rincón de artistas --el 'Artist's Alley' de la pasada edición-- de 1.200 m2 para alojar más creadores, dar más visibilidad al talento y dar pie a un "entorno mejor" para que los artistas y la comunidad de fans puedan tener "una mejor experiencia".

Asimismo, organizarán de otra manera la zona del evento dedicada a los videojuegos --la 'Gaming Plaza-- para que cuente "con sus propios accesos, más espacios y colas más ordenadas" para que el evento se pueda vivir "de una manera más fluida".

De manera paralela, ofrecerán un nuevo auditorio para aumentar la programación de charlas y paneles y "están trabajando" en mejorar la restauración, inspirándose en festivales y grandes eventos para que constituya "una oferta más sólida y más ajustada en precios para los fans".

"Queremos que los visitantes salgan diciendo 'quiero volver a vivir esto un año más", ha resumido Piquer.

Para la fecha de la venta de entradas aún habrá que esperar --"en breve" anunciarán la fecha para adquirirlas, las modalidades y los precios. Aún así, el director de la SDCC Málaga ha avanzado que van a ofrecer una "preventa exclusiva" para los asistentes de 2025.

Durante su intervención, ha agradecido la asistencia de los fans a la edición de 2025, así como la participación de empresas y de las instituciones. Aunque ha admitido que "hubo cosas que no salieron como se esperaba", también ha indicado que fue "un hito muy ilusionante".

Manteniendo la máxima de que este evento sea "un evento de fans para fans", Piquer inicia una nueva etapa "orientada a elevar la experiencia del fan, a cuidar los detalles y a hacer que cada edición sea más memorable que la anterior".

ANDALUCÍA, "TIERRA DE SUPERHÉROES DE VERDAD"

Por su parte, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha celebrado que Málaga se convirtiese el año pasado durante unos días en "la capital del multiverso" gracias a la SDCC, evento de llenó las calles de la ciudad andaluza de escenas como "Spiderman tomándose un café" o "Loki discutiendo sobre teorías de universos paralelos".

Según ha dicho, la Comic-Con no podría haber encontrado una "mejor casa europea" ya que Andalucía es "tierra de superhéroes de verdad", de los que "no llevan capa". En este sentido, ha hecho mención a los vecinos de Adamuz (Córdoba) que ayudaron a las víctimas del accidente de tren o a los de Ronda (Granada) que acogieron a los de Grazalema (Cádiz) que fueron desalojados por las borrascas.

Asimismo, también ha puesto en valor a los superhéroes "que visten uniforme todos los días", como los sanitarios o las fuerzas y cuerpos de seguridad, que "dieron lo mejor de sí mismos" durante ambos suecesos. "Ellos no aparecen en viñetas, no necesitas efectos especiales", ha recalcado.