El Senado insta al Gobierno a promover una "gran exposición" internacional de Goya por el bicentenario de su muerte

La Comisión de Cultura del Senado ha aprobado este martes por unanimidad una moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a promover un Plan Nacional para el Bicentenario de la muerte de Francisco de Goya en 2028, que impulse una gran exposición internacional del pintor.

La iniciativa del PP -que ha salido adelante con 17 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones- pide que la muestra internacional sea articulada por el Museo del Prado en colaboración con museos europeos, estadounidenses e iberoamericanos con intercambio de obras y proyectos de investigación conjuntos y la colaboración del Instituto Cervantes y Acción Cultural Española, para la promoción de la obra y figura de Goya en el ámbito internacional.

Así, ha sido aprobada con los 11 votos en contra del PSOE, que había presentado una modificación de uno de los puntos de la iniciativa que pedía que se retirase uno de los puntos por considerar que era competencia exclusiva de las comunidades autónomas y que no ha sido aceptada. Se trata del sexto punto que pedía "impulsar" un programa educativo nacional dedicado a la figura y legado de Goya, con recursos pedagógicos para primaria, secundaria y bachillerato, así como actividades específicas en escuelas de arte, universidades y centros de formación del profesorado.

Además, la iniciativa pide al Ejecutivo que el Bicentenario se declare como Acontecimiento de Excepcional Interés Público y que se impulse un programa nacional de restauración y conservación del patrimonio goyesco, en coordinación con las comunidades autónomas y los museos estatales, con "especial atención" a la conservación de las Pinturas Negras y los Cartones para tapices; la mejora de la Ermita de San Antonio de la Florida; y la preservación y accesibilidad de la Casa Natal de Fuendetodos.

Serán los reyes Felipe VI y Letizia quienes ostentarán la Presidencia de Honor de la comisión.