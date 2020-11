Soledad Sevilla, Premio Velázquez: "Cuando todos mis amigos eran famosos, yo casi no podía exponer"

Instalación de Soledad Sevilla 'No todo es azar'.

La artista Soledad Sevilla, Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2020, ha lamentado que en los inicios de su carrera hubiera "distinciones" entre hombres y mujeres artistas y que cuando todos sus amigos "ya eran famosos", la creadora "casi no podía exponer".

"Ser mujer ha sido una desigualdad en el arte, pero eso afortunadamente ya ha cambiado y es igualitario. Ahora no hay distinción ni problemas, pero antes sí había muchas diferencias y era mucho más difícil: realmente, cuando ya todos mis amigos eran famosos, yo casi no podía exponer", ha explicado en declaraciones a Europa Press la artista.

Sevilla ha señalado que no esperaba recibir un premio como éste a pesar de su amplia trayectoria, puesto que es "como el Nobel de las artes plásticas". Además, le cuesta reconocerse en la figura de pionera destacada por el jurado. "Eso fue hace 50 años y han pasado muchas cosas desde entonces, ahora me siento de otra manera", ha indicado.

La artista ha afirmado que la llegada de la pandemia de coronavirus no ha supuesto un cambio en su forma de trabajar. "Estoy entrenada a estar en casa en el estudio y el pasarme 8 ó 10 horas allí dentro es lo habitual", ha comentado la ganadora del Premio Velázquez.

"Ni siquiera en ese confinamiento tan duro y difícil que hubo en marzo, con el que nos sentimos tan mal, cambió algo: los artistas que trabajamos muchas horas de estudio pudimos pasarlo mejor que otros que no tenían esa vocación", ha añadido. Sevilla no se ha planteado todavía qué hacer con esos 100.000 euros del premio, que "vienen muy bien para el día a día". "No hay un plan de gastarlo en algo", ha concluido.