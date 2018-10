Teddy Bautista espera volver por un año al frente de la SGAE: "Vamos a reinventarla"

Actualizado 24/10/2018 16:53:04 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la SGAE Eduardo 'Teddy' Bautista ha adelantado que, en caso de ser elegido de nuevo al frente de la entidad después del proceso electoral que se celebrará el próximo 26 de octubre, se ha fijado un plazo de un año para "reinventarla".

"No es una gesta lo que me propongo ni tengo una varita mágica, sino que quiero volver a poner en valor los activos y capacidades de la SGAE", ha señalado el músico en rueda de prensa en la sede madrileña de la entidad.

El expresidente ha aludido a ese año como plazo máximo para esta nueva etapa "tras haber hecho análisis y diagnóstico", si bien al terminar este periodo volverá "a las labores domésticas" y dejará "el testigo" a un sucesor.

No obstante, ha aclarado que "esto es ir demasiado deprisa", ya que todavía no es presidente ni miembro electo de la junta directiva --"no sé cuántos me apoyan, porque el voto es secreto", ha reconocido, a pesar de avanzar que cuenta con el apoyo explícito de medio centenar de autores--.

A esto, Bautista ha añadido las limitaciones que supone el que esté pendiente de decisión judicial el conocido como Caso Saga contra su persona y otros exdirectivos de la entidad. "Si el sistema judicial acelerara la fecha de la vista oral, en el momento en que esté citado, abandonaré mis responsabilidades", ha adelantado.

"La presidencia es incompatible si me condenan. Podría haberme presentado en el año 2012 o en el año 2015, pero he preferido respetar un periodo de silencio. Pero con siete años ya pasados y sin fecha para la vista oral, no puedo caer en la espiral del silencio ni renunciar a mi propia naturaleza", ha afirmado.

MÁS DE 100 AÑOS DE HISTORIA

En cuanto a sus objetivos en caso de presidir la SGAE, ha matizado que quizás el mejor término "no sea resetear" la entidad. "No hace falta refundar una organización que tiene más de 100 años de historia, sino que hay que analizar sus aspectos débiles y actuar sobre ellos", ha defendido.

Entre esos aspectos "débiles", Bautista se ha referido a la imagen que tiene la sociedad de la SGAE, sobre la que "alguna responsabilidad tiene" la propia entidad aunque "no toda la que se le descarga". "No es una sociedad enloquecida, sino desconocida: el derecho de autor tiene que ser asumido por la ciudadanía", ha aseverado.

Para el músico, uno de los problemas que ha tenido la sociedad de autores es que "la política de explicación no haya sido robusta y contundente para que se conozca mejor" a la SGAE. Por ejemplo, ha hablado de 'La rueda', un sistema que "está en cuestión" pero en el que "nadie se podría atrever a cuestionar el talento del repertorio" de autores que ha sonado en televisión en la franja nocturna.

CULTURA Y CANDIDATOS RETIRADOS

Respecto al apercibimiento del Ministerio de Cultura y Deporte, ha reconocido "no tener relación" con el departamento encabezado por José Guirao, si bien se ha mostrado partidario de actuar en materia de propiedad intelectual "en consonancia con la directiva europea". "La copia privada es un ejemplo: España pertenece a un marco supranacional", ha añadido.

Sobre la retirada de candidaturas al proceso electoral, ha calificado de "lástima" esta decisión, al tiempo que recuerda que uno de sus objetivos es el de lograr de nuevo "consenso" en la SGAE. "Es una pena, porque varios de ellos son amigos y me hubiera gustado que estuviesen sentados para representar una sensibilidad", ha indicado.

También entre esas sensibilidades ha aludido a la necesidad de que participen más mujeres en el proceso electoral. "La SGAE siempre tuvo esta sensibilidad y me resulta llamativo que haya tan pocas mujeres: algo habrá que hacer", ha concluido.