Tosar, Serrat, Rosa Montero o Peris-Mencheta firman un manifiesto contra la guerra y llaman a la movilización el sábado

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personalidades entre las que se encuentran los actores Luis Tosar, Sergio Peris-Mencheta, el cantautor Joan Manuel Serrat, el pintor Antonio López, la escritora Rosa Montero o el jurista Baltasar Garzón, han firmado un manifiesto contra la guerra en Oriente Medio en el que llaman a la movilización el próximo sábado 14 de marzo.

El manifiesto, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido respaldado 1.537 firmantes que rechazan "tajantemente" los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán, según los organizadores.

"Suponen una violación del derecho y la legalidad internacional. Son una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial", se lee en el escrito.

Aunque el manifiesto "condena con energía" el régimen "criminal" de los ayatolás y el asesinato de miles de personas en los últimos meses, consideran que "nada justifica los salvajes bombardeos" que, a su juicio, han perpetrado Estados Unidos e Israel.

"Todo nuestro apoyo al pueblo iraní, y en especial a las mujeres, en su lucha por la democracia y la igualdad. Es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro", precisan.

Este texto se publica este jueves 12 de marzo y se presentará en un encuentro con los medios de comunicación en el que estarán representantes de la Asociación Iraní ProDerechos Humanos, organización de iraníes que lleva 17 años trabajando en España.

Así, este escrito pide "salir a las calles" este sábado 14 de marzo en más de 150 poblaciones. En Madrid, han llamado a acudir a la Plaza Juan Goytisolo.

Además, entre los firmantes también están el actor Enrique Auquer; los directores Marcel Barrena, Jaione Camborda, Julio Medem; las periodistas Almuedan Ariza, Henar Álvarez, Nerea Pérez de las Heras y Julia Otero, los músicos Alice Wonder, Miguel Ríos, Soledad Giménez, Sara Socas y La Mari de Chambao; el exentrenador Jorge Valdano o la jurista Victoria Rosell. Además de representantes sociales y sindicales como Rubén Sánchez, portavoz de Facua, Unai Sordo y Pepe Álvarez.