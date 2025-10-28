Tres proyectos optan a diseñar parte de la cuarta planta del Museo Reina Sofía

BeAr, Enorme Studio y Jorge Penadés/Penadés Office han superado la primera fase del concurso para diseñar la nueva sala de acogida que tendrá la cuarta planta del edificio Sabatini. - MUSEO REINA SOFÍA

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión mixta de expertos del Museo Reina Sofía y Manera Magazine han seleccionado los tres proyectos finalistas para el proyecto de creación de una sala de acogida en la cuarta planta del edificio Sabatini con motivo de la paulatina incorporación de espacios de educación y descanso dentro de las plantas dedicadas a la Colección.

De las 18 candidaturas presentadas, entre las que el Reina Sofía destaca el interés de jóvenes equipos de arquitectura en colaborar en integrar diseño, arquitectura y arte, los estudios seleccionados han sido: BeAr, Enorme Studio y Jorge Penadés/Penadés Office.

BeAr, con sede en Bilbao, plantea la sala como un umbral narrativo, un espacio que acompaña y orienta al visitante sin imponer jerarquías visuales, lo que subraya la profundidad conceptual y el compromiso cultural de la propuesta.

Por su parte, el estudio madrileño Enorme Studio, con amplia trayectoria en proyectos museográficos, educativos y participativo, plantea una intervención flexible, pensada para la convivencia y la accesibilidad, con atención a la escala humana y la interacción con el visitante.

La tercera propuesta elegida es la de Jorge Penadés, malagueño afincado en Madrid, de la que se destaca su vocación investigadora y experimental, proponiendo un espacio entendido como un acto de mediación cultural, donde la materialidad, el mobiliario y la luz construyen el relato.

Los estudios seleccionados para el desarrollo del anteproyecto han sido elegidos por la comisión establecida para la convocatoria y que componen el director del Museo, Manuel Segade, la subdirectora artística, Amanda de la Garza, el director de MANERA, Enric Pastor, y la editora digital de la revista, Carolina Freire Vales.

A ellos se sumarán para la elección del proyecto final los miembros del Comité asesor de arquitectura del Museo, Marina Otero y Juan Herreros, y la arquitecta Teresa Taboas, miembro de la Fundación Museo Reina Sofía. El Museo Reina Sofía presentará el próximo mes de febrero de 2026 una parte de la nueva presentación de sus Colecciones con un recorrido que arrancará en la Transición hasta la actualidad, y que incluirá este espacio de 145 metros cuadrados pensado para la acogida y descanso del público