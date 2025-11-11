Urtasun asegura que las obras del Palacio de Cristal (Madrid), sede del Reina Sofía, van "a buen ritmo"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una visita a las obras del Palacio de Cristal, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha visitado este martes las obras del Palacio de Cristal, en el Parque del Retiro de Madrid, y ha asegurado que "van a buen ritmo en el calendario previsto".

El edificio -sede del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía- permanece cerrado desde el año 2023 después de que unas caídas de cristales pusieran en riesgo la seguridad. Tras hacer un análisis sobre el conjunto, en 2024 se decidió realizar una restauración integral que se acabará en 2027 y que cuenta con algo más de 7 millones de presupuesto.

En ese sentido, el arquitecto y director de obra del Palacio, Javier Contreras, ha confesado que se trata de un "edificio complejo" y aunque esperan que las reparaciones funcionen, ha añadido que hay que ser "humildes" porque son muchos los arquitectos que han reparado el lugar. "Es un edificio muy bonito pero frágil", ha explicado Contreras.

En la fase en la que se encuentra la reparación, ha añadido el arquitecto, los trabajadores se encuentran trabajando con un sistema innovador que no produce polvo y se están perfilando los cristales con siliconas en vez de con masilla. El principal reto es dejar que el aire pueda penetrar en el edificio para que no haya tanta condensación.

"Esto es no deja de ser un pequeño experimento porque no está hecho hasta ahora, pero creemos que sí que va a funcionar. Lo fundamental aquí es, primero que no haya condensación para que el agua no corroa los materiales metálicos, y segundo que ventile el edificio. En verano, en julio y en agosto, no se puede entrar. Es insoportable porque ahí más de 50 grados", ha apuntado.

Por su parte, el director del Reina Sofía, Manuel Segade, ha comentado a Urtasun durante la visita que ya está trabajando en la posibles exposiciones que pararán en el Palacio de Cristal en 2027, cuando el titular del departamento de Cultura calcula que terminen las obras.

"El Ministerio y sus museos nacionales no pierden ni un minuto en recuperar estos espacios, que es lo que todos deseamos. Además, esto forma parte del paisaje de la luz declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2021. Por tanto, también es recuperar esto, no solo un espacio fundamental cultural ciudadano -es una de nuestras grandes joyas arquitectónicas de nuestra capital-, sino también porque estamos preservando el paisaje de la luz como Patrimonio Mundial", ha apuntado Urtasun.

También este martes el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros la creación de la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura, el primer paso para la "transformación integral" del INAEM que tiene como objetivo actualizar, optimizar y mejorar la estructura organizativa, de gestión y de personal de este organismo.

En ese sentido, Urtasun ha destacado este "paso importante" en la reestructuración y ha puesto en valor que se gane una subdirección específica de la danza, que hasta ahora estaba unida a la de la música. Hasta

"Ahora vamos a trabajar en el despliegue de la RPT, todos los nombramientos de la de la nueva estructura... Esto nos va a llevar aproximadamente unos dos meses, hasta el mes de enero, y a partir de aquí, cuando ya tengamos operativa la Dirección General, vamos a abordar la segunda fase de la reforma del INAEM. Se va a estudiar de qué manera el organismo autónomo que ahora solo se va a ocupar de las unidades de producción ver de qué manera también podemos afrontar su reforma", ha apuntado Urtasun.

Por otro lado, en cuanto a la Ley de Cine, que Cultura se había comprometido a sacar adelante este 2025, Urtasun ha subrayado que el "bloqueo parlamentario" de Junts no afectará a esta norma y que siguen trabajando en ella.

"La propia Miriam Nogueras explicó que la ley del cine no iba a ser objeto del bloqueo", ha recordado.