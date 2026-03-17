Urtasun defiende los derechos de autor ante el avance de la IA en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual

Urtasun ha participado este martes en Ginebra durante el evento de presentación de la Plataforma de Diálogo sobre Infraestructura de Inteligencia Artificial de la OMPI. - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha participado este martes en Ginebra (Suiza) en el acto de presentación de la Plataforma de Diálogo sobre Infraestructura de Inteligencia Artificial (AIII) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Esta Plataforma, según Cultura, tiene el objetivo de servir de foro para el intercambio de buenas prácticas y de espacio de debate en torno a las peticiones que el sector cultural y artístico realiza en torno a la regulación de la Inteligencia Artificial y los derechos de autor, y así facilitar la toma de decisiones en estos ámbitos tanto a nivel nacional como a nivel europeo.

La participación de España en este foro de las Naciones Unidas, representada por el ministro de Cultura, ha tenido el objetivo de conocer las propuestas de la OMPI ante la protección de los derechos de autor en el ámbito de la Inteligencia Artificial, así como realizar propuestas para el sector cultural en los niveles europeo y español.

España ha sido el país invitado en este acto, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el representante designado para intervenir en él. Durante su intervención ante la OMPI, Urtasun ha hecho una defensa de los derechos de autor frente a los retos que plantea la IA.

"En España lo sabemos bien y nuestro compromiso es férreo; desde el Ministerio de Cultura hemos defendido con ahínco en los últimos años la necesidad de un marco normativo de Inteligencia Artificial respetuoso con los derechos de los creadores", ha señalado.

Urtasun ha añadido que por eso para Cultura es esencial defender los principios de autorización, remuneración, reconocimiento y transparencia en cualquier tipo de uso de obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual y, por tanto, también en el marco de la IA.

"Todos estos aspectos son, hoy por hoy, un reto, aunque, probablemente, el mayor de todos, por ser una precondición para el resto, sería el de la transparencia", ha indicado.

El ministro de Cultura ha señalado que "sin transparencia, ningún modelo de IA puede estar alineado con los valores éticos y democráticos, y es imposible que promueva la equidad y la inclusividad en las industrias creativas y culturales".

"De ahí que aboguemos y hayamos defendido en múltiples foros la necesidad de que los desarrolladores revelen el uso de material protegido en el entrenamiento, como en el marco de la Unión Europea exige la normativa vigente", ha manifestado.

Urtasun ha puesto también el foco en la defensa de la diversidad, señalando que el reto es garantizar que la revolución tecnológica no debilite la sostenibilidad del sector cultural ni reduzca la diversidad de expresiones culturales que constituyen el patrimonio vivo de nuestras sociedades.

Así, ha recordado el compromiso que el Ministerio de Cultura español tiene con que la innovación y el acceso a la cultura vayan de la mano con el uso responsable y transparente de las tecnologías, garantizando la protección de los derechos de autor y la distribución de los beneficios de la IA para todos los sectores implicados en su cadena de valor.

Finalmente, el ministro de Cultura ha señalado la importancia de foros como la Plataforma de Diálogo sobre Infraestructura de Inteligencia Artificial, que promueven el diálogo al nivel internacional para poner sobre la mesa las necesidades del sector de la cultura y el arte, promoviendo buenas prácticas.

En este sentido, Urtasun ha manifestado que "gobiernos, organizaciones internacionales, empresas tecnológicas, creadores y ciudadanos compartimos una responsabilidad común: construir un ecosistema de inteligencia artificial que refuerce, y no debilite, los valores culturales que queremos preservar".