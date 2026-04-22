Urtasun lamenta la judicialización de las pinturas de Sijena pero señala que hay una sentencia que "no se puede ignorar"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha lamentado este miércoles la judicialización del traslado de las pinturas murales de Sijena, ubicadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), al Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) aunque ha señalado que existe una sentencia que obliga a la devolución de las obras. "Una sentencia que ni yo ni ninguna administración catalana puede ignorar y que ha dicho, por cierto, que ningún informe que pudiera hacer un técnico va a parar su ejecución", ha asegurado.

Así se ha pronunciado el ministro en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta del diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal sobre las medidas para "garantizar la integridad" del conjunto pictórico.

Urtasun ha asegurado que el Ministerio "vela y velará" por la proteccion de los murales "igual que lo ha hecho a lo largo de todos estos años que han estado custodiados por el MNAC", a cuyos técnicos ha agradecido su labor.

"Vamos a seguir trabajando de la mano del Ayuntamiento y de la Generalitat para proteger este patrimonio mural; lo más importante, y es un anuncio, es que si en el marco del Patrimonio del MNAC se acuerda realizar algún tipo de recurso para proteger este bien patrimonial, siempre van a tener el apoyo del Ministerio de Cultura, igual que han tenido el apoyo todos los informes de sus técnicos", ha añadido.

No obstante, Urtasun ha admitido su desacuerdo con la judicialización del caso. "Usted dice que no le gusta, a mí tampoco", ha argumentado y ha recordado que los criterios del Ministerio pasan "por proteger el bien patrimonial y para ello, siempre y en todos los casos, escuchar a los técnicos y conservadores que llevan tantos años custodiando una obra y que han permitido que llegue hasta el día de hoy".

Por su parte, el diputado de ERC ha advertido de que el traslado supondrá una "pérdida y pondrá en riesgo un patrimonio del siglo XIII". "Es una lástima que no se haya cerrado este anticatalanismo que se esconde tras la voluntad de traslado", ha reprochado Álvaro Vidal al titular de Cultura.

También ha hecho alusión a los criterios de los técnicos, "tanto catalanes como españoles y europeos, que han dicho muchas veces que mover los frescos los va a llevar al desastre". Para Álvaro Vidal también es un "desastre que un tema como éste haya terminado en manos de los tribunales porque no todas las cuestiones que terminan en los tribunales deben terminar ahí".

Por ello, el diputado de ERC ha argumentado que los "mismos criterios" que sirven para evitar el traslado del Guernica debería servir "para los del MNAC que ha custodiado Sijena".