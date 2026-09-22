Urtasun propondrá a María Dolores Jiménez-Blanco como presidenta del Patronato del Museo Nacional Reina Sofía

El Ministro De Cultura, Ernest Urtasun Y María Dolores Jiménez-Blanco - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, propondrá a María Dolores Jiménez-Blanco como próxima presidenta del Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS).

La propuesta será planteada al pleno del Patronato, cuya próxima reunión se celebrará el próximo 14 de octubre. Actualmente, y desde 2020, ocupa la presidencia del Patronato del MNCARS Ángeles González-Sinde.

Jiménez-Blanco es Doctora en Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtiene en 1988 el Premio Extraordinario de Doctorado por la tesis 'Aportaciones a la historia de los Fondos del Museo Español de Arte Contemporáneo'. Posteriormente cursa el máster de Historia del Arte y Museología en la George Washington University, en Washington DC.

Desde 1998 es profesora titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y, entre 2018 y 2020, fue directora del Departamento de Historia del Arte de dicha Universidad. En 2017 ocupó la Cátedra de Cultura y Civilización Española en el King Juan Carlos Center de la Universidad de Nueva York.

De 2013 a 2021 fue vocal del Real Patronato del Museo del Prado y de su comisión permanente. Antes había sido editora y autora de la primera guía oficial del Museo del Prado (La Guía del Prado, 2008). Fue directora general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte de 2020 a 2021.

Ha comisariado exposiciones para la Fundación Mapfre, la Fundación Juan March, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Fundación Masaveu y Faro Santander, entre otras instituciones nacionales. También ha colaborado con la Phillips Collection de Washington DC y con el Museo Guggenheim de Nueva York.

Entre sus publicaciones destacan 'Arte y Estado en la España del siglo XX' (Alianza, 1989), 'Arte Español en Nueva York' (Ediciones El Viso, en colaboración con Cindy Mack, 2004), 'Buscadores de belleza' (Ariel, en colaboración con Cindy Mack, primera edición 2007), 'Juan Gris. Correspondencia y Escritos' (Acantilado, 2008), 'Una Historia del Museo en nueve conceptos' (Cátedra, primera edición 2014), 'Antes, desde y después del cubismo: Picasso, Gris, Blanchard, Gargallo y González, y vuelta a Picasso' (La Balsa de la Medusa, 2017).