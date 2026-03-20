Vida Manso González-Zabraniecki recibe la Orden de Alfonso X el Sabio por difundir la cultura española en Francia

Vida Manso González-Zabraniecki recibe la Orden de Alfonso X el Sabio - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha entregado en el Instituto Cervantes de Toulouse la condecoración de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con categoría de Cruz, a Vida Manso González-Zabraniecki, destacando su contribución al desarrollo de la enseñanza del español y a la difusión de la cultura española en Francia.

En la ceremonia también se ha entregado, por parte del Cónsul General de España en Toulouse, la Declaración de Reconocimiento y Reparación personal como víctima de la dictadura franquista, en representación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Durante la ceremonia, se ha puesto en valor la contribución de Vida Manso al desarrollo de la enseñanza del español en Francia, donde ha desempeñado una dilatada carrera como docente, inspectora pedagógica e inspectora general en la Academia de Toulouse, impulsando iniciativas clave como la creación de secciones internacionales de español y su participación en el programa BachiBac.

Nacida en Barcelona en 1939, Vida Manso cruzó la frontera hacia Francia siendo apenas un bebé junto a su familia exiliada. Desde entonces, ha desarrollado en Toulouse una intensa labor en favor de la difusión de la lengua y la cultura españolas, contribuyendo de manera decisiva al fortalecimiento de los vínculos educativos entre España y Francia.

La Orden Civil de Alfonso X el Sabio, una de las más altas distinciones del ámbito educativo, científico y cultural en España, reconoce a aquellas personas que han prestado servicios destacados en estos campos, tanto a nivel nacional como internacional.

El acto ha concluido con la intervención de la condecorada y del alumnado del Lycée Saint Sernin, seguida de un vino de honor ofrecido por el Instituto Cervantes de Toulouse.

Entre los asistentes se encontraban además destacadas personalidades del ámbito académico y cultural, como Javier Pérez Bazo, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Toulouse - Jean Jaurès, y Jean-Pierre Amalric, historiador y presidente honorario vitalicio de la asociación Présence de Manuel Azaña (Montauban), también firmantes de la solicitud de concesión.

Asimismo, participaron representantes del ámbito cultural vinculado a la difusión del cine español en Francia, con la presencia de miembros de la asociación CineEspaña, así como familiares y allegados de la condecorada.

También asistieron destacados representantes de las comunidades educativas española y francesa, entre ellos integrantes de los equipos directivos del Lycée Saint Sernin y del Collège Michelet, junto con la coordinadora de la Sección Internacional de Español y el profesorado del Departamento Español del Lycée.