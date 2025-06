Alfaguara edita los cuentos completos de Roald Dahl como el autor los escribió, sin "censura"

Incluye casi 10 relatos inéditos en castellano

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alfaguara ha editado y recopilado los cuentos completos del autor británico Roald Dahl en un nuevo libro que, según ha explicado la editorial a Europa Press, contiene las versiones originales que ya tenían. En 2023, el sello inglés Puffin Books modificó algunos párrafos de estos cuentos por considerar algunas expresiones ofensivas.

Sin embargo, esta antología del autor de los emblemáticos 'Charlie y la fábrica de chocolate' o 'Matilda' que edita ahora Alfaguara, únicamente estrena portada y los prólogos de Elvira Lindo y Miqui Otero.

Ya en 2023, cuando la editorial inglesa anunció los cambios, Alfaguara, que tiene los derechos en habla hispana, afirmó que mantendría sus ediciones "tal y como están", mientras que Santillana, que lleva más de 40 años publicando los libros del escritor, hablaba de "censura".

"Siempre hemos defendido la literatura infantil y juvenil, y publicado libros sin atender a ningún tipo de censura, con independencia de las modas y circunstancias del momento. El oficio de editor se entiende desde el respeto a los lectores y autores, y desde la honradez con las historias que nos confían y decidimos publicar", señalaron en un comunicado.

Por su parte, fuentes de Alfagura explicaron a Europa Press que tras conversaciones con la Roald Dahl Society Company, la editorial iba a mantener sus ediciones con los textos clásicos del autor sin modificar sus publicaciones en castellano.

El escritor británico, fallecido en 1990, es autor también de obras como 'Las brujas' o 'Fantástico Mr. Fox'. Algunas frases de estos libros han sido modificadas en sus versiones en inglés por hacer referencias al género, la apariencia y el peso de los personajes.

Por ejemplo, como destacaba el medio británico The Telegraph, en la nueva edición de 'Charlie y la fábrica de chocolate' ya no se nombra a Augustus Gloop como un "enormemente gordo", sino simplemente "enorme". Del mismo modo, en 'Las brujas', una de ellas ahora puede ser una "científica de alto nivel o dirigiendo un negocio".

Asimismo, las palabras 'loco' y 'desquiciado' también se han eliminado como resultado de un énfasis en la salud mental. Al igual que ocurre en España, los editores franceses y holandeses también mantuvieron las versiones originales porque sus historias "pierden su poder" si el lenguaje se cambia y es un asunto que "solo concierne a Gran Bretaña", según informó The Telegraph.

Esta decisión despertó entonces algunas críticas, por ejemplo, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, defendió a través de un portavoz que las obras deben "preservarse y no retocarse", según la BBC. "Cuando se trata de nuestro rico y variado patrimonio literario, el primer ministro está de acuerdo con el gran gigante bonachón BFG en que no debemos gobblefunk (volvernos locos) con las palabras", afirmó.

Igualmente, el escritor Salman Rushdie tuiteó que "Roald Dahl no era un ángel, pero esto es una censura absurda. Puffin Books y el patrimonio de Dahl deberían estas avergonzados".

59 CUENTOS, ALGUNOS DE ELLOS INÉDITOS EN CASTELLANO

De entre los 59 cuentos que completan la edición de Alfaguara --ordenados de manera cronológica por fecha de escritura de acuerdo con Jeremy Treglown, biógrafo de Roald Dahl-- incluye los relatos hasta ahora inéditos en castellano 'Sólo esto', 'No llegarán a viejos', 'El ayer fue hermoso', 'Alguien como tú', 'Muerte de un hombre muy, muy viejo', 'Madame Rosette', 'Oh, dulce misterio de la vida' y 'El librero'.

Así, en una nota al comienzo del libro, el sello advierte de que, de toda la producción cuentística de Dahl, tan sólo quedan fuera 'In the Ruins', 'Smoked Cheese' y 'The Sword', tres relatos que los herederos del autor no han permitido incluir en ninguna antología existente en cualquier idioma.

Los siete últimos relatos, excluidos durante años de las antologías de Roald Dahl por iniciativa de su esposa y cuya fecha de escritura no consta, se incluyen en estos 'Cuentos completos' al final del libro, por fecha de publicación.