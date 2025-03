Alianza lanza 'Dos tardes con': Austen, Kafka o Roth desde la pluma de Espido Freire, Sergio del Molino o Manuel Vilas

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La editorial Alianza hace un ejercicio de "promoción la lectura" de autores como Jane Austen, Franz Kafka o Joseph Roth a través de la escritura de Espido Freire, Sergio del Molino y Manuel Vilas en su nueva colección 'Dos tardes con'.

Así, según ha explicado Del Molino --que debuta como editor en la firma editorial-- en un encuentro con los medios, la idea de esta colección, que nace ahora y que ofrecerá ensayos de máximo 100 páginas, es que autores que conocen "en profundidad" a sus compañeros clásicos, hagan un relato "personal" y que sirva "como elemento de contagio".

"Que formen parte de su propia obra narrativa, ensayística, y que a la vez sirvan también como un elemento de contagio, un elemento de persuasión, tanto para quienes no conocen como para quienes lo han leído pero a lo mejor no tienen esa sensación de proximidad o de apasionamiento que podían tener antes", ha detallado Del Molino, que estrena esta serie con un retrato dedicado al alcoholismo de Joseph Roth.

En el caso de Espido Freire, ella firma un ensayo acerca de Jane Austen, una escritora que ya ha estado presente en dos de sus libros. "Me hubiera sentido casi ofendida si dentro de la asignación de estos autores a mí no me hubieran escogido para Jane Austen. Llevo hablando de Jane Austen más de 20 años, de una forma o de otra", ha apuntado bromeando.

Precisamente, Freire ha explicado que con este breve libro pretende llegar a "muchos lectores hombres", que no es el público habitual de la británica, según ha añadido, y "desmitificar" la figura de Austen.

"Es conocida a nivel universal pero muy desconocida a nivel privado. Por lo tanto hay mucho margen para acercarse a su obra (...) Hay todo un mundo generado en torno a su vida, a su universo, las llamadas novelas de regencia que en muchos casos manifiestan cuál es el poder de atracción y de influencia que continúa teniendo esta autora, pero que también se apartan a veces, centrándose únicamente en aspectos puntuales como pueden ser las relaciones sentimentales, las relaciones amorosas. Y olvidan aspectos menos atractivos pero igualmente interesantes en la obra de Jane Austen. La ironía, por ejemplo, la sátira", ha recordado Freire.

Aunque hay en camino más ensayos --Alianza ha confirmado uno más sobre Benito Pérez Galdós-- el tercer y último que ha presentado la editorial este jueves es el de Franz Kafka a manos de Manuel Vilas, que se ha descrito como su "enamorado" más que como un lector.

Mientras que Freire se ha centrado en la correspondencia de Austen y Del Molino en el alcoholismo de Roth, Vilas ha creado un diccionario 'kafkiano' para poder comprender el "abrumador" e "inabarcable" trabajo del autor clásico.

"La obra de Kafka sigue vigente. Antes decía a un periodista que en el cerebro de Putin está la obra de Kafka, en el cerebro de Donald Trump está la obra de Kafka, en el cerebro de la inteligencia artificial está la obra de Kafka. Todas las angustias que vivimos frente al Estado, frente a la burocracia, sigue alentando toda la obra de Kafka. Cuando un hombre o una mujer se sienten atoxicados por una burocracia, perseguidos por la ley o por el Estado, por la administración o por Hacienda, está Kafka detrás", ha concluido Vilas.

EL TÍTULO, GRACIAS A UNA ANÉCDOTA CON ZAPATERO

El título de esta colección, ha comentado Del Molino, es gracias a una anécdota con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien al manifestarle al exministro de Industria y Turismo Miguel Sebastián que "no entendía de economía", este le respondió que se lo explicaba "en dos tardes".

"Dijimos: 'qué guay sería que alguien te hiciera esto con Dostoyevsky, que te dijera no te preocupes que yo te lo cuento en dos tardes'. Y qué maravilla sería que fuera un lector pasional de Dostoyevsky, o de Kafka, o de Jane Austen. Un escritor que pudiera pasar esas dos tardes contigo transmitiéndote esa pasión y dándote un puerto de entrada a la gran literatura", ha añadido Del Molino.