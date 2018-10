Antonio Soler publica 'Sur' para captar en un sólo día "el espíritu de una ciudad contemporánea"

Publicado 11/09/2018 15:29:05 CET

Antonio Soler publica este miércoles, 12 de septiembre 'Sur', su última novela que, a través de "personajes con vidas cruzadas", pretende captar en sólo 18 horas "el espíritu de una ciudad contemporánea".

Con influencias de obras anteriores, como 'Las bailarinas muertas', que en sus 20 o 30 últimas páginas hizo "un ensayo de lo que es 'Sur', según el escritor, esta vez el punto de partida es Málaga.

"El área metropolitana de Málaga tiene un millón de personas más o menos y hay un millón de historias. Yo creo que cada uno llevamos encima una novela del pasado, desde Kafka a Joyce, que escribían de la realidad más inmediata de personas supuestamente grises. La novela contemporánea está muy cerca de la piel de cada uno de nosotros", ha expresado en una entrevista con Europa el autor.

La novela comienza con el amanecer de un día tórrido de agosto de 2016, en un descampado, donde aparece el cuerpo de un hombre moribundo cubierto de hormigas. "Este comienzo está basado en una historia que me contó una amiga y ocurrió exactamente tal cual en una ciudad del sur con mucho calor. Una persona apareció en esta situación y por unos motivos parecidos a los que cuento en la novela. Este hecho me impactó vitalmente cuando me lo contaron", afirma Soler.

El escritor explica que el día que eligió para contar la novela es un día de calor especial y utilizó ese elemento para generar tensión. "Si pensamos en 'El extranjero' de Albert Camus seguramente el protagonista no hubiese disparado sobre el árabe en la playa si no hubiese hecho tanto calor. Es algo que en la novela empleo para forzar un poco más la situación de los personajes y llevarlos más allá de las respuestas habituales. Aunque también la novela tiene aire acondicionado", bromea.

Asimismo, afirma que 'Sur' es una obra que habla de personas que se pueden encontrar "cada día en la calle", de distintos "estratos sociales y muy distintas clases de vida" como policías y delincuentes; abogados y médicos; adolescentes y jubilados; sacerdotes y músicos ambulantes; escritores y asesinos; o drogadictos y chamarileros.

"Hay una concepción muy antigua que nos dice que la novela es un género burgués. En cierto modo es así, y cuando uno baja un tanto el nivel social como en mi caso en alguna de mis novelas cuando escribía sobre la clase media-baja, ocurre que en algunas referencias he leído que yo escribía sobre la pobreza. La pobreza es otra cosa lo que pasa es que estos estratos no están muy representados", asegura.

UNA NOVELA DE REFERENCIAS

En cuanto a su literatura, Soler siente que ha "evolucionado". "Son 20 años en los que he leído y escrito mucho. Cuando escribí 'Las bailarinas muertas' no me hubiera atrevido a escribir una novela entera. Ahora me sentía con capacidad y fuerza para hacerlo", asevera el escritor.

Los años de literatura le han servido para captar influencias de novelas que también transcurren en un solo día como 'Ulises' de James Joyce. "Ulises tiene una importancia grande y fue la primera chispa de esta novela. Se me ocurrió en Dublin cuando veía las placas metálicas incrustadas en el suelo que hacían referencia a que en ese lugar, el protagonista Ulises, había hecho tal o cual cosa. Fue un día al ver esas placas cuando pensé que la literatura formaba parte física de la ciudad, estaba allí hecha metal y al mismo tiempo la ciudad se podía convertir en literatura", apostilla.

Por otro lado, obras "corales" como 'La Colmena' de Camilo José Cela o 'San Camilo, 1936', reflejan sus pretensiones con 'Sur'. "La colectividad, lo coral, lo social, tiene mucho que ver con este tipo de insecto social que aparece en mi novela. La idea del argumento de colmena en una ciudad tiene un significado muy claro", afirma.

Antonio Soler ha recordado las palabras del escritor Luis Mateo Díez el día en que recibió el 'I Premio de Narrativa Alcobendas Juan Goytisolo' por 'Sur' cuando aseguró haberlo "pasado mal" leyendo la novela. "Cuando dijo estas palabras me recordó a la hermana de Lola Flores en el homenaje tras la muerte de su hermana cuando con lágrimas en los ojos dijo: Ay, que mal rato tan bueno hemos pasao--recuerda entre risas--. Pues con la novela es un poco esto".

Nacido en Málaga en 1956, Antonio Soler inició su carrera en el campo del relato con 'Extranjeros en la noche'. En 1983 obtuvo el Premio Jauja de relatos y en 1996, con su tercera novela, 'Las bailarinas muertas', lograba ganar el Premio Herralde.

Ha trabajadocomo guionista de televisión y ha colaborado en periódicos diarios y suplementos semanales e impartido conferencias y cursos por todo el mundo. Su obra 'El camino de los ingleses', fue llevada al cine en 2006 por Antonio Banderas con guión del propio Soler.