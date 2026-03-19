La argentina Sofía Balbuena, ganadora del IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve

La Escritora Argentina Sofía Balbuena (Salto, Argentina, 1984), Galardonada Con El IX Premio Ribera Del Duero De Narrativa Breve Por Su Obra 'Personaje Secundario' - ISABEL WAGEMANN - PÁGINAS DE ESPUMA

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora argentina Sofía Balbuena (Salto, Argentina, 1984) ha sido galardonada con el IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve por su obra 'Personaje secundario'. Este galardón está dotado con 25.000 euros y la publicación en papel de la obra el próximo 6 de mayo.

El jurado, presidido en esta novena edición por el autor Juan Gabriel Vásquez, ha destacado de la obra ganadora como "una joyita, en la tradición del cuento latinoamericano".

"Es un libro osado, atrevido, rompedor, rebelde en el mejor de los sentidos, afilado en su humor. No hace concesiones en su exploración de las complejidades de la naturaleza humana", explica el jurado.

Balbuena ha sido galardonada Sofía en una edición en la que se ha batido el récord de participación con 1.929 manuscritos procedentes de 36 países.

Junto a Vásquez, el jurado lo han integrado las escritoras Nuria Barrios y Paulina Flores, además del presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, Enrique Pascual, y el editor de la Editorial Páginas de Espuma, Juan Casamayor.

El fallo se ha dado a conocer este jueves 19 de marzo, en la rueda de prensa celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y según el presidente de la D.O. Ribera del Duero, Enrique Pascual, el "récord histórico de participación" demuestra la capacidad del premio para "atraer talento literario".

"Este nivel de participación es también una señal muy clara de la vitalidad que vive hoy el género y de la confianza que tantos autores y autoras depositan en este premio y en las instituciones que lo hacen posible", ha declarado Pascual.

EL PREMIO, "ALGO EXTERNO" QUE CONFIRMA UNA "VOCACIÓN"

Tras recibir el premio, Balbuena ha asegurado que se trata de "un gran orgullo y una gran alegría" porque es "algo externo" que viene a "confirmar" una "vocación y muchos años de trabajo".

"Una puede pasarse toda la vida escribiendo sin recibir un reconocimiento así, por eso lo recibo como un milagro, algo extraordinario", ha añadido.

Precisamente, en 'Personaje secundario', la argentina firma su primera incursión en la ficción. A través de sus relatos, el libro se adentra en el universo interior de sus protagonistas y explora los pensamientos, tensiones y conflictos que atraviesan lo cotidiano, con especial atención a la experiencia de las mujeres.

De hecho, para la autora, el núcleo del libro gira en torno a "ese mundo interno agobiante y explosivo con el que vivimos muchas veces las mujeres". "Ese universo interior es, en cierto modo, el verdadero personaje secundario del libro", ha señalado Balbuena.

Balbuena nació en Salto (Argentina) en 1984. Actualmente reside en Madrid, donde trabaja como escritora y profesora. Hasta ahora ha desarrollado principalmente su trayectoria en el ámbito de la no ficción. Entre sus obras publicadas destacan 'Doce pasos hacia mí', 'Borracha menor' y 'Gente sin paz', que escribió junto a Sabina Urraca y Daniel Saldaña París, además de la novela 'Sutura'.

Con este reconocimiento, la autora se suma a la lista de premiados con el Ribera del Duero de Narrativa Breve, inaugurado por Javier Sáez de Ibarra y del que forman parte autores como Marcos Giralt Torrente, Guadalupe Nettel, Samanta Schweblin, Antonio Ortuño, Marcelo Luján, Liliana Colanzi y Magalí Etchebarne.