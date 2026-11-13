Arguiñano a los candidatos al 29N: "Les recomiendo que coman en casa. Que coman bien y se preocupen por la gente"

El Cocinero Karlos Arguiñano - RUBEN BLYTH (PLANETA)

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cocinero Karlos Arguiñano ha presentado este viernes su nuevo libro de recetas, 'El gran libro de Karlos Arguiñano' (Planeta), y ha recomendado a los candidatos que coman "en casa" y "variado" para hacer una buena buena campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Les recomendaría que coman en casa, que no come casi nadie. Pero los políticos lo que tienen que hacer es comer bien y preocuparse de la gente. Lo demás... que coman bien, que no coman nada raro. Que coman variado", ha dicho Arguiñano este viernes.

El cocinero ofrece en este nuevo libro 495 recetas "que salen bien a la primera" y anima a la gente a que no coma precocinados. "Por la boca entra la salud y la enfermedad. No digo que no haya que comprar comida precocinada, pero que ese no sea el juego de cada día si quieres ser feliz", ha animado.

"ME VOY A JUBILAR CUANDO SE JUBILE RAPHAEL"

Arguiñano, de 78 años, ha descartado jubilarse mientras esté bien y ha bromeado asegurando que lo hará cuando lo haga Raphael.

"Suelo decir que me voy a jubilar cuando se jubile Raphael. Hombre, estando bien sí, voy a seguir. Y ahora mismo estoy bien. Lo que hago para estar bien es comer muy variado y como en casa el 95% de las veces", ha explicado.

"HE PUESTO A MUCHOS HOMBRES A COCINAR"

Por otro lado, el presentador ha señalado que ha puesto a "muchos hombres a cocinar", aunque en País Vasco reconoce que sí han tenido más peso en las sociedades gastronómicas.

"Pero hoy día ahí se está igualando. Todavía queda, pero se está igualando mucho la cosa. Hay muchos hombres que hacen la compra, cocinan, recogen, friegan. Lo veo en mi casa, tengo cinco hijos y todos recogen, friegan, cocinan... Antes no pasaba eso (...) El hombre hoy es mucho más completo: cocina y cambia pañales", ha zanjado.