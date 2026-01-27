El mexicano David Toscana, Premio Alfaguara 2026 por su novela 'El ejército ciego'

El autor mexicano David Toscana, Premio Alfaguara 2026 por su novela 'El ejército ciego' - RAPHAEL GAILLARDE/ GEMMA-RAPHO

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El autor mexicano David Toscana ha sido reconocido con el XXIX Premio Alfaguara de novela por la obra 'El ejército ciego', que llegará a las librerías el próximo 26 de marzo.

El galardón está dotado con más de 147.000 euros, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana.

El galardón, que llega a su ventinueve edición, ha contado con un jurado presidido por el escritor mexicano Jorge Volpi, Premio Alfaguara de novela en 2018 por 'Una novela criminal', y conformado además por la escritora argentina Agustina Bazterrica; la escritora mexicana Brenda Navarro; la scout y programadora cultural Camila Enrich; el periodista y director de Página Dos, Óscar López; y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes, con voz pero sin voto.

En esta convocatoria se han recibido 1.140 manuscritos, de los cuales 524 provienen de España, 171 de Argentina, 169 de México, 109 de Colombia, 62 de Estados Unidos, 49 de Chile, 34 de Perú y 22 de Uruguay.

En la edición de 2025, el ganador del Premio Alfaguara de novela fue el escritor argentino Guillermo Saccomanno con 'Arderá el viento', mientras que en 2024 fue Sergio del Molino quien recogió el galardón por su obra 'Los alemanes'.

