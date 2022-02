La Biblioteca Nacional supera los 173.000 visitantes en 2021, una "recuperación" que no alcanza cifras prepandémicas

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional ha reunido a lo largo de 2021 a un público total de 173.987 visitantes en sus exposiciones, frente a los 107.850 visitantes de 2020, lo que supone un crecimiento de cerca del 60%, según ha confirmado la institución, que habla de "recuperación de cifras en la 'nueva normalidad'".

Sin embargo, estos datos todavía no alcanzan las cifras registradas en el año 2019, previo a la pandemia, cuando se alcanzaron los 284.423 visitantes a exposiciones. Fuentes de la institución han recordado en declaraciones a Europa Press que en 2019 no hubo confinamientos, a lo que se suma que en 2021 no se recuperaron algunos horarios y aforos hasta septiembre.

Las tres principales exposiciones de 2021 han sido la dedicada a la figura y obra de Emilia Pardo Bazán, con 37.633 visitantes --segunda muestra más visitada de estos dos últimos años en la institución--; 'Luces del Norte. Manuscritos iluminados de la BNE', con 17.398 visitantes y 'Dante en la BNE', con 15.763 visitantes.

"La Biblioteca Nacional ha visto cómo con la 'nueva normalidad' (en septiembre de 2021 se recuperaron aforos y horarios en las salas y actividades) se ha recuperado ligeramente la salud respecto a 2020 en las cifras de exposiciones y visitantes presenciales", ha señalado. En 2021 se han celebrado 13 exposiciones.

Respecto al total de ejemplares ingresados en la BNE en 2021, asciende a 454.229. Por depósito legal han ingresado 383.090 ejemplares de todo tipo de materiales (libros, revistas, discos, vídeos, discos compactos, mapas, carteles). Por compra se han obtenido 4.566 ejemplares, tanto de fondo moderno como de fondos patrimoniales. Por canje se han recibido 1.887 ejemplares y por donación se han reunido 64.686 ejemplares.

Además, la BNE ha desarrollado 109 actos culturales (101 de ellos presenciales; frente a los 49 actos de 2020), que han tenido en total 4.372 asistentes presenciales (frente a los 3.071 asistentes presenciales de 2020). También las visitas guiadas, 98 en total, con un total de 864 asistentes (en 2020 se celebraron 36 visitas y consiguieron un total de 454 asistentes).

Los actos se han retransmitido, prácticamente en su totalidad, también en directo a través del canal oficial de la BNE logrando un total de 14.157 visionados en directo. En total, en 2021, los actos publicados en el canal han logrado cerca de 56.165 visualizaciones totales.

La BNE ha organizado actos como el Día de las Escritoras y ha colaborado, un año, más en citas como el Día del Libro, el Dante Day o la Noche de los libros. Ha desarrollado también jornadas especiales en recuerdo de autoras y autores como Joan Margarit, Francisco Brines y María Moliner; y ciclos como 'Madres nuestras que estáis en los libros' o 'Iguales en Amor, Iguales en deseo'.

En 2021 el catálogo de la BNE ha crecido un 73,05% en número de títulos. El año pasado, hubo menos altas de carnets (3.227 en 2020 y 2.049 altas en 2021, un descenso del 8%). Sin embargo, han llegado más usuarios a las salas de lectura, pasando de 35.334 visitas en 2020 a 36.398 visitas en 2021 (un incremento del 3%).

Asimismo, en 2021 se han empezado a recuperar los niveles prepandemia de uso de los Servicios Digitales después de la "explosión a niveles nunca vistos" de las consultas, las búsquedas y en general el uso de los servicios digitales que se experimentaron en 2020 como consecuencia del confinamiento y las restricciones sanitarias.

Así, por ejemplo, la web de la BNE registró en 2021 7,8 millones de visitas, un 9% menos que en 2020, pero en cambio se ha superado la cifra de 2019, con una subida con respecto a ese año de algo más del 15%. La Biblioteca Digital Hispánica ha incorporado casi 4.000 títulos que están ya disponibles para su consulta y descarga en línea, lo que supone un crecimiento con respecto al año anterior del 12,9%.