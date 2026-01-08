La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibirá el lunes el legado de la escritora Elvira Lindo

Archivo - March 28, 2023, Madrid, Spain: The writer Elvira Lindo poses during a portrait session in Madrid. - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes recibirá este próximo lunes, 12 de enero, en la Caja de las Letras un legado de la escritora, periodista y guionista Elvira Lindo.

La creadora del célebre personaje Manolito Gafotas, por el que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 1998, acudirá a depositar su legado en un acto en el que también participará el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Tras el depósito, se presentará en el salón de actos de la sede madrileña del Cervantes el documental en torno a la escritora 'Elvira Lindo, por ejemplo, un ejemplo', que contará con la presencia de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco.