CEDRO lanza la XXI edición de 'Es de libro' para fomentar el pensamiento crítico y el uso ético de fuentes ante la IA

Archivo - Una joven leyendo un libro en la terraza de su casa a los 40 dias de estado de alarma en Sevilla a 23 abril del 2020 - Salomé Montes - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

CEDRO ha lanzado este miércoles la XXI edición del concurso nacional 'Si eres original, eres de libro', enmarcado en el programa educativo 'Es de libro', con el objetivo de promover el respeto a los derechos de autor, la alfabetización mediática y las competencias digitales entre el alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.

En relación con el propósito de este programa en el entorno educativo actual, el director general de CEDRO, Jorge Corrales, ha destacado que la iniciativa ayuda al alumnado "no solo a encontrar información, también a investigar, contrastar fuentes y construir conocimiento propio respetando las fuentes".

Desde su puesta en marcha en 2006, la propuesta ha reunido a más de 46.300 estudiantes y docentes distribuidos en más de 12.700 equipos.

Para esta edición, los grupos deberán estar integrados por entre dos y cuatro alumnos y un profesor coordinador, pudiendo abordar proyectos de temática libre o sugeridos por las instituciones colaboradoras bajo premisas de rigor e integridad académica.

Respecto a la estructura del certamen, la convocatoria se divide en tres categorías --primer ciclo de ESO, segundo ciclo de ESO, y Bachillerato con Ciclos Formativos de Grado Medio--, premiando en cada una la mejor investigación en el área de ciencias y de humanidades.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 5 de abril de 2027, mientras que el plazo de entrega de los trabajos concluirá el 26 de abril de 2027.