Clara Janés publica el 'Kamasutra para dormir a un espectro': "Me he dado cuenta de que el erotismo no tiene edad"

Publicado 13/02/2019 15:41:08 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora y académica de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) Clara Janés ha presentado este miércoles 13 de febrero en Madrid su nuevo libro, 'Kamasutra para dormir a un espectro', editado por Siruela.

"Estaba horrorizada. A mis 70 me sale un libro erótico. Luego me di cuenta de que el erotismo no tiene edad. Es un libro incalificable. Está compuesto de muchas tramas", ha asegurado Janés en rueda de prensa.

Este libro fue concebido por la escritora hace más de ocho años en un encuentro en el Café Gijón con el artista José Antonio Sistiaga. "Empezamos a hablar. Yo le mandé mi libro erótico 'Creciente Fértil' y él me mandó sus ilustraciones. Entonces me invitó a dar una charla en San Sebastián sobre el erotismo", recuerda.

Janés explica que tras descubrir estas ilustraciones, en su cabeza rondaba la idea de hacer algo erótico tan "sutil" como los dibujos de Sistiaga. "Quería hacer algo que ves pero en realidad no lo ves y sonríes", apostilla.

Fue entonces cuando tras escuchar a una mujer en la radio que decía que su padre antes de morir aseguraba que "si no era amado no podía dormir", descubrió a su espectro. "Mi cabeza empieza a hacer algo para que se duerma este difunto y así empecé a estudiar lo que era el 'Kamasutra', que todos sabemos lo que es, pero no conocemos los detalles que tiene", afirma.

Janés "intentaba" entonces hacer dormir a este espectro a través del Kamasutra. "Fue un trabajo largo. Cuando lo tuve terminado me llamó Sistiaga y me dijo que hacía ocho años que no nos veíamos y que quería que le acompañara a una exposición. Yo le llevé lo que había escrito pensando en él y él me mandó todos los dibujos para que se pudiera publicar junto", recuerda.

Además, la escritora ha detallado que este "espectro" tiene "mucho que ver con la ciencia". "Yo venía de Padua donde me había subido a la Cátedra de Galileo, había visto dónde éste daba sus clases, en la calle, etcétera. Entonces eran una serie de cosas de carácter científico, al igual que mi espectro", asevera.

'Kamasutra para dormir a un espectro' se abre con una cita de Wittgenstein: "Las palabras son también acciones". Y Clara Janés lo demuestra en esta heterogénea obra que gira en torno a la experiencia amorosa. "El mayor placer es el misticismo. Lo que has creado mentalmente te llena de un gozo inmenso. La escritura de este espectro me llena de un gozo inmenso", manifiesta.

PARALELISMO CON SANTA TERESA

Por eso, lo más duro para la escritora fue "despedirse" del espectro. "Al igual que pasa con Santa Teresa, después de ese gozo tan grande te quieres morir. Lo que has inventado a través de la palabra tienes que apartarlo a través de la palabra y eso es la primera parte del libro. La manera en la que yo intento despedirme de este espectro que me ha llenado de alegría", concluye.

En palabras de la autora del prólogo, Victoria Cirlot "es un libro que contiene el secreto de la transfiguración de la amada en el amado, último grado de perfección en la vida del espíritu".

"De lo que aquí se trata es de la unión, ¿carnal?, ¿espiritual?, de la unión con el Otro, que no soy yo, pero que vive en mí. El lenguaje se vuelve entonces necesariamente místico porque no hay otro modo de hablar de esta forma de unión, del mismo modo que para hablar de la unión del alma con Dios, que es de lo que hablan las místicas del siglo XVIII, no hay otro lenguaje que el erótico", manifiesta Cirlot.

Clara Janés, polifacética escritora y traductora nacida en Barcelona, ha escrito más de una veintena de poemarios, traducidos a más de veinte idiomas. Además, ha publicado novelas, biografías, obras de teatro o ensayos. Posee gran número de premios y distinciones, entre ellos, el Premio Nacional de Traducción. Desde 2015 ocupa la silla "U" de la Real Academia Española, siendo así la décima mujer elegida miembro de esta institución.