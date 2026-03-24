Los diarios de escritura de Annie Ernaux llegan a las librerías editados por Cabaret Voltaire

Archivo - La Premio Nobel de la Literatura 2022, Annie Ernaux, durante una entrevista por la publicación en catalán de su novela 'Una mujer', a 11 de junio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Annie Ernaux es una escritora francesa, catedrática y pr - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La editorial Cabaret Voltaire ha editado 'El taller negro', una recopilación de los diarios de escritura de la autora y Premio Nobel de Literatura 2022, Annie Ernaux. Llega este miércoles 25 de marzo a las librerías.

"Es un trabajo de exploración que viene llevando a cabo desde 1982 y que permite asomarse al otro lado de su obra", explica Cabaret Voltaire, que está al cargo de gran parte de la obra de la autora en español, entre otros libros 'Los años', 'Memoria de chica', 'La ocupación', 'Los armarios vacíos' o 'Una mujer'.

Ernaux ha llevado a lo largo de muchos años y en paralelo a sus novelas, un diario de trabajo, un libro de apuntes que permite al lector presencial el diálogo que la escritora mantiene consigo misma.

La Premio Nobel nació en Lillebonne (Normandía) en 1940 y es hija de comerciantes. Pasó su infancia y adolescencia en la localidad de Yvetot hasta trasladarse a Rouen para cursar estudios universitarios de Letras. Ha dedicado su vida a la enseñanza como profesora de Literatura Francesa.

Como autora de una obra esencialmente autobiográfica e intimista, ha firmado libros como 'El acontecimiento' o 'Pura pasión'.

Aparte del Nobel, ha recibido otros muchos galardones, entre los que destacan el Premio de la Lengua Fran- cesa 2008 y, en España, el Premio Formentor de las Letras 2019. Actualmente reside en Cergy, cerca de París.